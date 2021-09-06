Шимкив заявил, что инновационные медицинские технологии стали доступнее

Шимкив отметил, что бурное развитие Health Tech – исследований на стыке технологий, медицины и фармацевтики – сделало профилактику и лечение многих заболеваний более доступными, и сейчас пациенты уже могут выбирать между различными инструментами мониторинга биомаркеров здоровья. Кроме того, вокруг таких исследований постепенно формируется сегмент ранней диагностики.

"Следующий тренд – использование искусственного интеллекта, машинного обучения, которое позволяет вместе с biodata обрабатывать накопленные знания и делать рекомендации. Это касается кардиологии, состояния мышц, параметров давления и тому подобного", – отметил он.

Специалист добавил, что если круглосуточно следить за параметрами здоровья миллионов пациентов, это приведет к накоплению огромной базы данных, анализировать ее будет искусственный интеллект. Это откроет новые возможности: фармкомпания "Дарница" уже изучает имплементацию искусственного интеллекта как для улучшения функционирования бизнеса, так и для исследования поведения и приверженности пациентов к лечению.

"Мы рассматриваем применение искусственного интеллекта в сфере исследований in silico. Пока в Украине нет соответствующих разработанных платформ, поэтому мы изучаем решения, которые есть в США. Второе направление – поиск новых путей применения известных ныне молекул", – рассказал Шимкив.

Он напомнил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции стала быстрее развиваться телемедицина – в мире эта отрасль выросла на 35–40%, и стартапы в этом направлении есть уже и в Украине. Председатель совета директоров Darnitsa Group убежден, что постепенно личный контакт с врачом уйдет в прошлое, для первичного приема его вытеснит дистанционная медицина.

"Это позволит решить еще одну проблему – дефицит врачей, который наблюдается по всему миру", – подчеркнул Шимкив.

Что же касается длительного лечения или хирургии, то здесь будущая технология – это медицинские роботы, считает он. Также одной из важных новаций станет personalized drugs – система определения индивидуальных дозировок и динамики медикаментозного лечения, они, как говорит специалист, уже тестируются и в Украине. Digiceuticals (digital therapeutics) – это еще одно направление развития медицины. Речь идет о назначении пациентам мобильных приложений, которые, например, отслеживают и корректируют психологические состояния.

"Одно из направлений – это ПТСР, то есть посттравматический синдром. Такие приложения уже используются сегодня для лечения, например, невроза, – отметил Шимкив. – Есть приложения, которые следят за вашим сном, или такие, которые с помощью специально разработанной игры осуществляют успокаивающее воздействие на мозг. Все топовые международные фармацевтические компании имеют подразделения, занимающиеся digiceuticals. Мы также это изучаем, изучаем стартапы и возможности партнерства. Видим себя как компанию, которая через некоторое время будет предлагать не только таблетки и инфузии, но и приложения, которые позволяют лечить".

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