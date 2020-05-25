Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБРАЗ ЖИЗНИ Актуально

Villa Krim первой в Украине использовала функцию дополненной реальности для своего вина!

Производитель ТМ Villa Krim первым в Украине использовал инновационную технологию дополненной реальности для своей новой коллекции вин!

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Воспользоваться функцией дополненной реальности может любой обладатель смартфона, купивший одно из вин Appetite Collection
Воспользоваться функцией дополненной реальности может любой обладатель смартфона, купивший одно из вин Appetite Collection

Инновационная разработка носит развлекательно-познавательный характер и призвана облегчить потребителю выбор вина к его индивидуальному меню.

Воспользоваться функцией дополненной реальности достаточно просто:

  1. С помощью смартфона сканируете QR код с этикетки. Это можно сделать с помощью Viber (нажми на вложение "еще" и в правом верхнем углу увидите значок QR кода).
  2. Загружайте приложение "Виртуальный сомелье".
  3. Открывайте приложение, наводите камеру на этикетку и…


Итальянец Луиджи, который является одним из ведущих специалистов Италии в вопросах виноделия и создания вкусов, со знанием дела посвятит вас в особенности сочетания вина и еды, рассказав о том, на что стоит обратить внимание и почему именно данная позиция Villa Krim лучше всего гармонирует с тем или иным блюдом.

Луиджи Антонио, специалист по созданию вкусов: "Когда в Villa Krim мне предложили посотрудничать, идея мне понравилась, ведь, с одной стороны, вино и еда созданы для того, чтобы дополнять и усиливать ощущения от наслаждения друг другом, с другой стороны – даже не каждый профессиональный сомелье умеет грамотно выбирать удачные сочетания, что уж говорить о людях, которые не разбираются в сортах винограда и тонкостях букета. Им нужна помощь, и я рад ее оказать".

Кроме короткого ликбеза функция дополненной реальности еще предлагает пройти увлекательный тест на способности к искусству сомелье, что тоже достаточно интересно. Лидер обязан быть первопроходцем, в Villa Krim этот принцип давно усвоили и удачно применяют, что в очередной раз подтверждает внедренная инновация. Наверное, вскоре эстафету подхватят и остальные бренды, но Villa Krim все равно запомнят, как первых! 

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Ни я, ни Женя никогда не стремились стать украинским Кардашян". Onuka рассказала, почему скрыла беременность
"Ни я, ни Женя никогда не стремились стать украинским Кардашян". Onuka рассказала, почему скрыла беременность
"Главное, детей красивых сделал". Ефросинина назвала недостаток мужа, который ее больше не раздражает
"Главное, детей красивых сделал". Ефросинина назвала недостаток мужа, который ее больше не раздражает
"Family look". Петросян впервые обнародовал фото с Брухуновой
"Family look". Петросян впервые обнародовал фото с Брухуновой
  Crying In The Mirror. Делевинь сняла клип для дочери Макдауэлл Rainsford. Видео
  Crying In The Mirror. Делевинь сняла клип для дочери Макдауэлл – Rainsford. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS