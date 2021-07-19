Более двух третей киевлян за наведение порядка с ларьками в столице – соцопрос

81% киевлян поддерживают запрет на продажу табачных изделий в малых архитектурных формах (МАФ) рядом со школами и детскими садами (13% – против). 69% выступают за запрет продажи алкоголя в ларьках (19% – против).

65% поддерживают идею столичной власти ввести систему ProZorro для получения разрешений на установку временных конструкций (13% – против).

70% опрошенных считают, что внешний вид МАФов портит облик города. 94% и 93% горожан считают, что владельцы ларьков должны отвечать за вывоз мусора и уборку территорий и лишаться лицензий в случае доказанных фактов антисанитарии.

Опрос проводился с 10-го по 14 июля 2021 года среди жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность – 1200 респондентов, метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,8%.