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КИЕВ

Число погибших в результате взрыва в Киеве увеличилось до двух, под завалами еще есть люди – КГВА

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На месте взрыва продолжают разбирать завалы
На месте взрыва продолжают разбирать завалы
Фото: КМВА (Київська міська військова адміністрація) / Telegram

В результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева погибло два человека, четверых спасли из-под завалов.

Об этом проинформировала пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"В результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе два человека погибли. Четверо человек удалось вытащить из-под завалов. Они имеют повреждения разной степени тяжести. Всем оказана медицинская помощь", – говорится в релизе. 

По информации КГВА, под завалами остаются еще два человека, спасательная операция продолжается. 

Контекст:

Взрыв в складском помещении на территории бывшего завода в Дарницком районе произошел 9 февраля во второй половине дня. Изначально было известно об одном погибшем и трех пострадавших. По предварительной информации, там взорвался газ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, взрыв, газ, спасатели, пострадавшие, взрывы, погибшие
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