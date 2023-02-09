Число погибших в результате взрыва в Киеве увеличилось до двух, под завалами еще есть люди – КГВА

Об этом проинформировала пресс-служба Киевской городской военной администрации.
"В результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе два человека погибли. Четверо человек удалось вытащить из-под завалов. Они имеют повреждения разной степени тяжести. Всем оказана медицинская помощь", – говорится в релизе.
По информации КГВА, под завалами остаются еще два человека, спасательная операция продолжается.
Взрыв в складском помещении на территории бывшего завода в Дарницком районе произошел 9 февраля во второй половине дня. Изначально было известно об одном погибшем и трех пострадавших. По предварительной информации, там взорвался газ.