Число погибших в результате взрыва в Киеве увеличилось до двух, под завалами еще есть люди – КГВА

Об этом проинформировала пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"В результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе два человека погибли. Четверо человек удалось вытащить из-под завалов. Они имеют повреждения разной степени тяжести. Всем оказана медицинская помощь", – говорится в релизе.

По информации КГВА, под завалами остаются еще два человека, спасательная операция продолжается.