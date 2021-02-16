Депутат Киевсовета избил стендапера Капицу из-за мата в выступлении

14 февраля депутат Киевского городского совета от "Голоса" Константин Богатов напал на стендапера Владислава Капицу во время выступления в Киеве. Депутату не понравилось, что в программе другого комика присутствовала нецензурная речь.

В Киеве 14 февраля депутат Киевского городского совета от "Голоса" Константин Богатов напал на стендапера и сценариста YouTube-канала "Телебачення Торонто" Владислава Капицу. Об этом комик написал 15 февраля в своем Facebook.

Капица вместе с другими комиками выступал в киевском кинотеатре "Братислава". По его словам, перед выступлением администратор предупредила его, что на мероприятии будет "уважаемый человек", имея в виду Богатова.

После того как на сцену вышел комик Дмитрий Полищук, депутат начал возмущаться, что тот использовал нецензурную лексику в речи, хотя об этом предупреждали заранее. Богатов потребовал прекратить выступление, после чего напал на Капицу.

"После этого он бьет меня по лицу, попутно затрагивая телефон, которым я снимал его. Телефон вылетает, видео выключается, но часть сохраняется. Затем я блокирую следующий удар, ловлю его и отталкиваю. Это буквально было в секунд 20. От стремительности эскалации конфликта я прих...ел, конечно", – пишет комик.

В комментарии к посту Капицы пришел и сам Богатов и написал, что извинился перед комиком по смс.

"Моя реакция на стендап вашего друга была неадекватной, я не был знаком с этим жанром и так отреагировал на нецензурную лексику. Признаю, что отреагировал неадекватно, приношу извинения. Единственное, что вы могли бы добавить в ваш пост то, с чего все началось – с оскорбительных замечаний выступающего в адрес "АртБратиславы". Мне кажется, у артистов всех жанров не принято ругать сцену, на которой они выступают. Это не оправдывает мою резкость и дальнейший конфликт, но вносит ясность, с чего все началось", – сообщил он.

На инцидент также отреагировали в партии "Голос". Там назвали поведение своего депутата недопустимым и осудили его действия, а также принесли извинения Капице.

"На ближайшем собрании фракции "Голоса" в Киевсовете и собрании киевской городской территориальной организации партии поведение господина Богатова получит надлежащую оценку, о чем партия сообщит отдельно", – говорится в сообщении.

При этом производство по факту нападения депутата полиция не открывала. В комментарии "Радіо Свобода" полицейские сообщили, что к ним не обращались по поводу этого инцидента.