Во Львове мужчина избил полицейских, которые хотели разнять драку на улице

Патрульные полицейские во время службы наткнулись на трех дерущихся мужчин на улице Зеленой, их доставили в райотдел.

Мужчинам может грозить до пяти лет лишения свободы Фото: Поліція Львівської області / Facebook (архив)

Патрульные полицейские во Львове попытались разнять драку трех мужчин, в итоге один из ее участников нанес правоохранителям телесные повреждения, рассказали в местной полиции 6 февраля.

Инцидент произошел на улице Зеленой. В ответ на попытки остановить драку они начали вести себя агрессивно. Участников драки правоохранители доставили в Львовское районное управление полиции и установили их личности. Ими оказались львовяне в возрасте 29, 32 и 48 лет.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Задержанным может грозить до пяти лет лишения свободы, досудебное расследование продолжается.