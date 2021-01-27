Полиция начала расследование драки депутатов Изюмского горсовета

Полиция квалифицировала драку депутатов на заседании Изюмского горсовета по статье "нанесение легких телесных повреждений".

После заседания горсовета в Изюме 26 января в полицию поступило два заявления Фото: Григорій Донець-Захаржевський / Facebook

Полиция открыла уголовные производства по факту драки между депутатами Изюмского горсовета Денисом Штейманом (ОПЗЖ) и Анатолием Жидковым ("Новые лица"). Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникаций управления Нацполиции в Харьковской области.

В полиции отметили, что по факту драки получили два заявления. Следствие их квалифицировало по ч. 1 ст. 125 (нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Стычка между депутатами произошла на сессии Изюмского горсовета 26 января. Когда Штейман подошел вплотную к Жидкову с телефоном, тот ударил его в лицо. Городской голова и другие депутаты бросились разнимать дерущихся, в конфликт вмешалась полиция.