В Верховной Раде прекратилось острое противостояние – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что среди нардепов от "Европейской солидарности" продуктивно общается с Артуром Герасимовым, а у нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко "вообще очень проукраинская позиция".

Между политическими оппонентами в Верховной Раде прекратилось противостояние. Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в интервью "Фокусу", которое было опубликовано 25 января.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, насколько сложно договариваться с фракцией "Европейская солидарность".

"Я больше всего взаимодействую с Артуром Герасимовым. У нас более-менее продуктивное общение, он всегда честно заявляет позицию своей фракции. Последние три-четыре месяца затихло острое противостояние в парламенте и началась более продуктивная работа", – утверждает Арахамия.

Он отметил, что при личном общении Герасимов "сильно отличается" от того человека, который выходит на трибуну.

"К такому раздвоению личности нужно привыкнуть", – считает глава фракции "Слуга народа".

По словам Арахамии, с фракцией "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) он чаще всего коммуницирует через нардепов Юрия Бойко, Виктора Медведчука, Михаила Папиева и Сергея Левочкина.

"У Бойко вообще очень проукраинская позиция практически по всем вопросам. У многих активы здесь, хотят работать и инвестировать в Украину", – объяснил он.

Арахамия считает, что монобольшинство сможет "спокойно" протянуть 2021 год, ни с кем не объединяясь.

По состоянию на 26 января во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде насчитывается 246 народных депутатов, в "Европейской солидарности" – 27, в ОПЗЖ – 44. Это три самые многочисленные фракции.