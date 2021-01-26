Арахамия о должности главы фракции: Когда сниму кепку, вы меня не узнаете

По словам главы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, все, что он озвучивает – это мнение большинства, а не его личное.

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил в интервью "Фокусу", опубликованном 25 января, что на этой должности у него "психологическая ломка".

Об этом зашла речь после вопроса, не надоело ли ему быть главой фракции.

"У меня по-прежнему есть некая психологическая ломка. Самый большой мой челлендж – это осознание, что пока ты глава фракции, ты не имеешь права на собственное мнение. Это очень тяжело. Я до этого всю жизнь был независимым, всегда работал на себя. Теперь свое мнение нужно куда-то спрятать на полке и все трактовать исключительно с позиции главы фракции", – сказал он.

По словам нардепа, у него возникает "много конфликтов" с друзьями, которые думают, что он озвучивает то, что думает.

"На самом деле это мнение большинства. ...Мои взгляды могут отличаться. Конечно, мне не всегда это просто делать, но за полтора года я научился. Вначале было прямо острое непринятие. Сейчас понимаю, что у меня виртуально есть кепка главы фракции. Когда сниму эту кепку, думаю, вы меня не узнаете", – объяснил Арахамия.

По состоянию на 26 января во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде насчитывается 246 народных депутатов.