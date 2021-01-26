В период подготовки к местным выборам выйти из фракции "Слуга народа" планировали более 20 нардепов – Арахамия

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, в период подготовки к местным выборам во фракции происходили конфликты.

Арахамия: Многие люди хотели получить права, но не хотели обязанностей. Когда они поняли, что без обязанностей никак, то отказались брать и права Фото: Слуга Народу / Facebook

В период подготовки к местным выборам в Украине из фракции "Слуга народа" хотели выйти порядка 20 народных депутатов. Об этом глава фракции Давид Арахамия сказал в интервью "Фокусу", опубликованном 25 января.

Так он ответил на реплику журналиста, который вспомнил о появлении в СМИ информации, что после избирательного процесса из фракции могут выйти до 50 народных депутатов.

"Разговоры велись о более чем 20 человеках. По сути, в каждом регионе проблемными были один-два депутата. Многие люди хотели получить права, но не хотели обязанностей. Когда они поняли, что без обязанностей никак, то отказались брать и права. Но это нормальный процесс, потому что для нас это был первый раз. Думаю, на следующих выборах местного уровня мы точно покажем лучший результат", – сказал Арахамия.

Он признал, что во фракции тогда происходили конфликты.

"Не все депутаты получили должное внимание и возможность как-то влиять на партийную повестку в регионах. В последние две недели подготовки к выборам мы разрулили 90% конфликтов", – отметил нардеп.

Арахамия не исключил, что ситуация во фракции повлияла на результат партии на выборах.

"Когда мы внутри грыземся, это влияет на внешнюю сторону. Например, у меня по Николаевской области не было ни одного конфликта, мы четко распределили задачи. И у нас хороший результат", – пояснил он.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

В областных центрах, по наблюдениям Комитета избирателей Украины, "Слуга народа" показала рекордно низкий результат, по сравнению с двумя предыдущими провластными партиями. Она получила 13% депутатских мандатов, тогда как у Блока Петра Порошенко в 2015 году было 19% мандатов, а у Партии Регионов в 2010-м – 38%.