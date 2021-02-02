"Ты вор и п...дор гламурный". В Черкассах чиновник мэрии с помощником избили журналиста за обвинения в краже интеллектуальной собственности

Накануне руководитель телекомпании "Антенна" Валерий Воротник обвинил главу управления инспекции Черкасского горсовета Станислава Коломийца в том, что тот для своего пиара использовал видео "Антенны", не указав источник.

Руководитель ТРК "Антенна" Валерий Воротник заявил, что начальник управления инспекции Черкасского горсовета, глава Радикальной партии в Черкасской области Станислав Коломиец с помощником избили его и разгромили редакцию. Об этом Воротник написал в Facebook.

"Я даже не успел попытаться оказать сопротивление. Били вдвоем, напали сзади, когда я работал за компьютером", – написал журналист.

Накануне Воротник обвинил Коломийца в том, что тот для своего пиара использовал видео "Антенны", отрезав заставку телекомпании и не указав источник.

"Отдельные чиновники Черкасского горсовета являются ворами, которые воруют интеллектуальную собственность у СМИ и используют ее для собственного пиара. Гламурный руководитель управления инспектирования, похоже, больше озабочен своим пиаром, чем выполнением служебных обязанностей", – заявил Воротник.

В свою очередь, чиновник на своей странице в Facebook выложил скриншоты переписки с журналистом.

"Уважаемые журналисты, большая просьба в погоне за сенсациями взвешенно выяснить обстоятельства и объективно освещать новости. В свою очередь, предоставлю каждому изданию комментарий и проясню ситуацию, а пока есть возможность выяснить уровень журналистской этики вашего коллеги", – написал Коломиец.

В приведенных скриншотах журналист спросил у чиновника, "какого х...я отрезать заставки материалов телекомпании", и предупредил, что в следующий раз отправит иск в суд. Коломиец в ответ пообещал, что если его собеседник еще раз перейдет на личности, то будет "долго об этом жалеть".

"Х...йло, с тобой судиться – только время тратить. Постараюсь, чтобы как можно больше людей поняло, что ты просто вор и п...дор гламурный", – заявил в ответ Воротник.

Чиновник также отметил в комментариях, что юристы готовят встречный иск к Воротнику.