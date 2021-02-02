Рада усилила ответственность за уголовные преступления против журналистов

Закон, который приняла Верховная Рада 2 февраля, предусматривает увеличение штрафов за умышленное препятствование законной журналистской деятельности с 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн) до 500–1000 минимумов (8,5–17 тыс. грн).

Верховная Рада на заседании 2 февраля поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3633 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Закон приняли без обсуждения. За принятие документа с технико-юридическими правками проголосовал 341 нардеп.

Согласно закону, изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий и любое другое умышленное препятствование профессиональной деятельности журналиста будет наказываться штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн), арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы до четырех лет предусмотрен за влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью.

Штрафы на сумму от 34 тыс. до 51 тыс. грн или ограниение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет предусмотрены, если журналисту препятствовали в его деятельности с использованием служебного или должностного положения или по предварительному сговору группой лиц.

Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 14 лет за угрозу убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества журналиста, а также его близким родственникам или членам семьи, умышленное причинение побоев, легких, средней тяжести или тяжких телесных повреждений за законную профессиональную деятельность журналиста.

Законопроект в первом чтении был принят Верховной Радой 4 ноября 2020 года.

По данным на начало ноября, за 2020 год украинские правоохранители начали досудебное расследование по 173 уголовным производствам, связанным с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов.

В индексе свободы прессы, который ежегодно публикует организация “Репортеры без границ“, Украина занимает 96-е место.