Депутат Терентьев рассказал, что комиссия Киевсовета по вопросам архитектуры рассмотрела 303 вопроса

Комиссия рассмотрела вопрос о расторжении и отказе в возобновлении договоров аренды земельных участков скандальных застроек на пересечении улиц Львовской и Живописной и на улице Львовской, 18б, сообщил депутат Киевсовета от фракции УДАР и глава комиссии Михаил Терентьев.

Михаил Терентьев рассказал, что решили на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Фото: kiev24.com

23 декабря на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений рассмотрели и поддержали 303 вопроса. Об этом сообщил депутат Киевсовета от фракции УДАР и глава комиссии Михаил Терентьев, пишет kiev24.

Депутаты рассмотрели вопросы о выплатах семьям погибших воинов АТО материальной помощи для получения земельных участков, о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства и передачу земельных участков государственным и коммунальным предприятиям. Также на заседании они изучили кадастровые дела, в результате чего в бюджет Киева поступит 257,5 млн грн.

Комиссия рассмотрела вопрос о расторжении и отказе в возобновлении договоров аренды земельных участков скандальных застроек на пересечении улиц Львовской и Живописной и на улице Львовской, 18б. В сообщении отмечается, что решения по этим участкам будут приниматься на следующих заседаниях с учетом предложений от инициативных групп и общественности Киева.

На заседании постоянной комиссии присутствовали и члены инициативной группы Святошинского района, пишет портал. Представительница общины Екатерина Ефремова, которая отстаивает сквер на пересечении улиц Львовской и Живописной, заявила, что она убедилась в намерении Киевсовета вернуть сквер общине. Инициативная группа поблагодарила Терентьева за конструктив и его позицию по этому вопросу, отмечает kiev24.