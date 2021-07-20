Голобуцкий объяснил, кто и почему затягивает принятие решения по МАФам в Киевсовете

"Киевсовет собрался рассматривать вопрос об упорядочении всевозможных шаурмичных, будок и других киосков, из-за которых некоторые районы Киева похожи на Шанхай. Но некоторые партии в Киевсовете пытаются затянуть с принятием решения. Насколько мне известно, существует несколько альтернативных проектов, в том числе от "слуг", по МАФам, за которыми стоят крупные "сетевики". Конечно, новый порядок установки МАФов через ProZorro, очистки от МАФов пришкольных территорий и вообще приведения порядка с МАФами в городе вместе приведет к прикрытию этого всего Шанхая, а вместе с ним и остановит потоки мимо бюджета. Поэтому очень скоро мы узнаем, кто из депутатов "прикуривает" от незаконных МАФов", – отметил Голобуцкий.

Он добавил, что последние опросы свидетельствуют о том, что решение столичных властей провести реформу и убрать незаконные МАФы соответствует желаниям киевлян.

"Рейтинг" на эту тему провел интересное исследование: 73% опрошенных поддержали недавнюю "чистку" подземных переходов столицы от МАФов, 70% согласны с утверждением, что внешний вид МАФов портит архитектурный облик столицы. Более 80% опрошенных поддерживают запрет на продажу табачных изделий в МАФах возле школ и дошкольных учреждений, 69% поддерживают запрет продажи алкоголя в киосках. И так далее. Такие высокие показатели однозначно указывают на то, что в городе существует проблема с МАФами и киевляне дают столичной власти карт-бланш на ее решение", – подытожил Голобуцкий.