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Голобуцкий объяснил, кто и почему затягивает принятие решения по МАФам в Киевсовете

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Алексей Голобуцкий: Очень скоро мы узнаем, кто из депутатов "прикуривает" от незаконных МАФов
Алексей Голобуцкий: Очень скоро мы узнаем, кто из депутатов "прикуривает" от незаконных МАФов
Фото: Алексей Голобуцкий / Facebook

Решение о новом порядке размещения временных сооружений в столице затягивают те депутаты Киевсовета, которые получают доходы от незаконных МАФов, утверждает на своей странице в Facebook политический эксперт Алексей Голобуцкий.

"Киевсовет собрался рассматривать вопрос об упорядочении всевозможных шаурмичных, будок и других киосков, из-за которых некоторые районы Киева похожи на Шанхай. Но некоторые партии в Киевсовете пытаются затянуть с принятием решения. Насколько мне известно, существует несколько альтернативных проектов, в том числе от "слуг", по МАФам, за которыми стоят крупные "сетевики". Конечно, новый порядок установки МАФов через ProZorro, очистки от МАФов пришкольных территорий и вообще приведения порядка с МАФами в городе вместе приведет к прикрытию этого всего Шанхая, а вместе с ним и остановит потоки мимо бюджета. Поэтому очень скоро мы узнаем, кто из депутатов "прикуривает" от незаконных МАФов", – отметил Голобуцкий.

Он добавил, что последние опросы свидетельствуют о том, что решение столичных властей провести реформу и убрать незаконные МАФы соответствует желаниям киевлян.

"Рейтинг" на эту тему провел интересное исследование: 73% опрошенных поддержали недавнюю "чистку" подземных переходов столицы от МАФов, 70% согласны с утверждением, что внешний вид МАФов портит архитектурный облик столицы. Более 80% опрошенных поддерживают запрет на продажу табачных изделий в МАФах возле школ и дошкольных учреждений, 69% поддерживают запрет продажи алкоголя в киосках. И так далее. Такие высокие показатели однозначно указывают на то, что в городе существует проблема с МАФами и киевляне дают столичной власти карт-бланш на ее решение", – подытожил Голобуцкий.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/4356899141039956

Теги: депутаты, Киевсовет, Алексей Голобуцкий, ProZorro, МАФ
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