Инкассатор в Киеве открыл огонь, потому что перепутал активистов с грабителями – СМИ

Ранее днем сообщалось, что конфликт у инкассаторов случился, когда они зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных. Медиа уточняют, что неизвестными были активисты "Украинского знамени".

Активисты в тот момент пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют, но инкассатор расценил эти действия как нападение и несколько раз выстрелил из автомата, пишут журналисты.

"Украинское знамя" – это общественная организация, которая позиционрует себя как борцов с коррупцией. Какие наклейки они пытались наклеить на пункт обмена валют неизвестно, на их Facebook-странице никакой информации на момент выхода новости об этом нет.