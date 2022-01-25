В центре Киева инкассатор открыл огонь из автомата. Видео

"Предварительно установлено, что представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных. Между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт, в дальнейшем на улице представитель службы охраны произвел несколько выстрелов вверх. В результате инцидента никто не пострадал", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, двое участников конфликта доставлены в районное управление полиции. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), следственные действия продолжаются.

Telegram-канал PavlovskyNews опубликовал видео инцидента.