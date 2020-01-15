Клуб читателей
ГОРДОН
 
КИЕВ

Инвесторы ЖК на Кондратюка в Киеве заявили, что судья Голосеевского суда исправила определение в госреестре

В ГП "Информационные судебные системы" инвесторам сообщили, что публичный доступ к определению ограничил Голосеевский районный суд, но в самом реестре оно есть. Глава инициативной группы утверждает, что судья Наталья Чередниченко исправила документ, в котором шла речь об аресте имущества застройщика, на противоположное – об оставлении ходатайства без рассмотрения.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Определение исчезло из реестра 10 декабря, заявляют инвесторы
Определение исчезло из реестра 10 декабря, заявляют инвесторы
Фото: fakty.ua

Председатель инициативной группы инвесторов ЖК "Министерский", что расположен в Киеве на улице Кондратюка, Виталий Беспалый обвинил судью Голосеевского суда Киева в коррупции. О сложившейся вокруг долгостроя ситуации он написал в своем Facebook 15 января.

"Судья Голосеевского района Киева Чередниченко Наталья Петровна может быть причастна к коррупции. Я – председатель инициативной группы "счастливых" инвесторов ЖК "Министерский" на Кондратюка. Более полутора лет как дом, в котором были приобретены квартиры, не достраивается. Более года директор компании застройщика "Энергополь Украина" Татьяна Семенкова врала нам, что все достроит, а сама выводила все деньги из компании. Когда мы поняли, что будет беда, то обратились в правоохранительные органы и в суд с целью наложить арест на имущество компании до тех пор, пока не станет ясно куда и как идут наши деньги. И тут началось самое интересное. 3 декабря 2019 арест был наложен на имущество компании "Энергополь Украина" следственным судьей Голосеевского районного суда города Киева Чередниченко Натальей в рамках уголовного производства и обнародован в государственном реестре. А 10 декабря – он исчезает из реестра!" – заявил Беспалый. 

Он добавил, что 11 декабря инвесторы позвонили в ГП "Информационные судебные системы", где им сообщили, что публичный доступ к определению ограничил Голосеевский районный суд, но в реестре оно есть.

"И вот нам, пострадавшим инвесторам на Новый год судья Наталья Чередниченко сделала подарок. 30 декабря 2019 года в том же производстве, несмотря на наличие действующего ареста, удовлетворяет ходатайство старшего следователя об оставлении без рассмотрения ходатайства об аресте имущества. Надо еще разобраться было ли ходатайство следователя не рассматривать его же запрос об аресте имущества, но я о другом. Получается, что было исправлено уже существующее решение на совершенно противоположное прямо в государственном реестре. По этому поводу мы обратились к ГБР. Ведь такого просто не может быть. Мы крайне обеспокоены ситуацией, ведь нас ожидает еще один суд в Оболонском районе города Киева, и снова о снятии ареста с имущества "Энергополь Украины", – заявил глава группы инвесторов.

Теги: Киев, застройка, Голосеевский суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Заворотнюк отметила день рождения старшей дочери в клинике Telegram-канал Mash
Заворотнюк отметила день рождения старшей дочери в клинике – Telegram-канал Mash
"Хочу, чтобы украинцам было так хорошо в своей стране, что никуда не хотелось бы ехать". Полякова в США обратилась к фанам
"Хочу, чтобы украинцам было так хорошо в своей стране, что никуда не хотелось бы ехать". Полякова в США обратилась к фанам
Герцогиня Меган не участвовала в совете британской королевской семьи – СМИ
Герцогиня Меган не участвовала в совете британской королевской семьи – СМИ
Топалов перенес две операции
Топалов перенес две операции
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS