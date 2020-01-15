Инвесторы ЖК на Кондратюка в Киеве заявили, что судья Голосеевского суда исправила определение в госреестре

В ГП "Информационные судебные системы" инвесторам сообщили, что публичный доступ к определению ограничил Голосеевский районный суд, но в самом реестре оно есть. Глава инициативной группы утверждает, что судья Наталья Чередниченко исправила документ, в котором шла речь об аресте имущества застройщика, на противоположное – об оставлении ходатайства без рассмотрения.

Председатель инициативной группы инвесторов ЖК "Министерский", что расположен в Киеве на улице Кондратюка, Виталий Беспалый обвинил судью Голосеевского суда Киева в коррупции. О сложившейся вокруг долгостроя ситуации он написал в своем Facebook 15 января.

"Судья Голосеевского района Киева Чередниченко Наталья Петровна может быть причастна к коррупции. Я – председатель инициативной группы "счастливых" инвесторов ЖК "Министерский" на Кондратюка. Более полутора лет как дом, в котором были приобретены квартиры, не достраивается. Более года директор компании застройщика "Энергополь Украина" Татьяна Семенкова врала нам, что все достроит, а сама выводила все деньги из компании. Когда мы поняли, что будет беда, то обратились в правоохранительные органы и в суд с целью наложить арест на имущество компании до тех пор, пока не станет ясно куда и как идут наши деньги. И тут началось самое интересное. 3 декабря 2019 арест был наложен на имущество компании "Энергополь Украина" следственным судьей Голосеевского районного суда города Киева Чередниченко Натальей в рамках уголовного производства и обнародован в государственном реестре. А 10 декабря – он исчезает из реестра!" – заявил Беспалый.

Он добавил, что 11 декабря инвесторы позвонили в ГП "Информационные судебные системы", где им сообщили, что публичный доступ к определению ограничил Голосеевский районный суд, но в реестре оно есть.

"И вот нам, пострадавшим инвесторам на Новый год судья Наталья Чередниченко сделала подарок. 30 декабря 2019 года в том же производстве, несмотря на наличие действующего ареста, удовлетворяет ходатайство старшего следователя об оставлении без рассмотрения ходатайства об аресте имущества. Надо еще разобраться было ли ходатайство следователя не рассматривать его же запрос об аресте имущества, но я о другом. Получается, что было исправлено уже существующее решение на совершенно противоположное прямо в государственном реестре. По этому поводу мы обратились к ГБР. Ведь такого просто не может быть. Мы крайне обеспокоены ситуацией, ведь нас ожидает еще один суд в Оболонском районе города Киева, и снова о снятии ареста с имущества "Энергополь Украины", – заявил глава группы инвесторов.