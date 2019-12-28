Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Задача государства – выработать общие для всех правила функционирования строительного рынка – застройщик Вавриш

Государство должно убрать возможность ручного влияния на застройщиков для того, чтобы каждый из них получал от государства сервисы, а не сталкивался с искусственно созданными барьерами, заявил девелопер и собственник компании SAGA Development Андрей Вавриш.

Андрей Вавриш: Коррупция это результат неадекватно функционирующей системы
Андрей Вавриш: Коррупция – это результат неадекватно функционирующей системы
Фото: radiosvoboda.org

Государство должно обеспечить четкие правила и механизмы выдачи разрешительной документации на строительство вместо создания искусственных барьеров для девелоперов. Такое мнение в опубликованном 27 декабря интервью информационному агентству УНИАН высказал девелопер и собственник компании SAGA Development Андрей Вавриш.

"Государство должно обеспечить понятно работающие механизмы получения разрешений, разработки градостроительной документации, которые регламентируют, кому, где, что и как строить. Должно убрать возможность ручного влияния на застройщиков для того, чтобы каждый из них получал от государства сервисы, а не сталкивался с искусственно созданными барьерами, которые необходимо преодолевать. Это большая часть организационных рисков. Также государство должно выстроить правила, касающиеся функционирования строительного рынка", – считает девелопер.

Он подчеркнул, что местной власти необходимо четко проработать план развития территорий города, но при этом учесть интересы жителей, чтобы избежать конфликтов с обществом в будущем.

"Помимо государства, в системе участников на строительном рынке есть муниципалитеты. Вырабатывая градостроительные решения, политику, детальные планы территорий, они должны находить консенсус с жителями и формировать городскую политику застройки, чтобы она была понятна людям, не противоречила их интересам, все было на высоком уровне, и тогда община будет рада развитию города и будет стараться помочь его скорейшему развитию. В таком случае мы уберем вторую часть рисков – общественного невосприятия объекта, которое превращается в конфликты вокруг строительных площадок", – отметил Вавриш.

По словам застройщика, коррупцию в строительной сфере можно искоренить только при условии, что государственная система будет полностью исправлена и начнет четко и понятно работать.

"Коррупция – это результат неадекватно функционирующей системы. Я уверен в том, что ее уровень будет непрерывно снижаться не вместе с лозунгами о том, что "эти руки ничего не крали", или наклейкой на двери "стоп, коррупция". Эти явления будут искореняться, когда в механизме действия системы исчезнет возможность ручного управления принятыми решениями и все будет максимально алгоритмизировано, исчезнет возможность морочить голову. Чем больше мы будем уменьшать неадекватное влияние на подобные процессы, тем больше коррупция будет уходить в прошлое", – подытожил Андрей Вавриш.

Теги: коррупция, строительство, застройка, Андрей Вавриш, девелопер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Виторган поделился подборкой архивных снимков с отцом
Виторган поделился подборкой архивных снимков с отцом
Старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности
Старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности
Dakh Daughters сыграют два рождественских концерта в Киеве
Dakh Daughters сыграют два рождественских концерта в Киеве
Приемный сын Мадонны Дэвид Банда спел песню Элтона Джона
Приемный сын Мадонны Дэвид Банда спел песню Элтона Джона
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS