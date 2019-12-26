Строительную отрасль ожидает изменение модели финансирования – совладелец строительного холдинга "Мегалайн" Старовойтов

В течение ближайших пяти лет все участники процесса застройки будут застрахованы от несдачи проектов – благодаря контролю за расходованием средств на строительство, рассказал совладелец строительного холдинга "Мегалайн" Дмитрий Старовойтов.

Дмитрий Старовойтов: В строительной сфере мы опаздываем от развитых стран лет на 10. Но, думаю, сейчас начнем их нагонять Фото: delo.ua

В ближайшие пять лет в украинской строительной отрасли принципиально изменится модель финансирования, заявил совладелец строительного холдинга "Мегалайн" Дмитрий Старовойтов в интервью изданию Delo.ua, опубликованном 23 декабря.

"Все компании перейдут на другую модель финансирования. Возможно, это произойдет при помощи государства. Средства клиентов будут поступать на escrow-счета (специальные счета для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом. – "ГОРДОН") и оттуда выделяться подрядчикам по мере реализации этапов проекта. Либо же девелоперы смогут получать кредиты в банках под средства клиентов, зафиксированные на escrow-счетах. И все участники процесса при этом будут застрахованы от несдачи проектов. Думаю, это перспектива максимум пяти лет", – сказал он.

Старовойтов предрекает и изменение подходов к строительству – вместо точечной застройки в черте города крупные строительные компании будут возводить сразу жилые массивы, считает девелопер.

"Точечная застройка, которую мы сегодня наблюдаем, скоро уйдет в небытие. Мы начнем строить большие массивы с полным комплексом инфраструктуры, создавать новые микрорайоны сразу со школами, магазинами, развлекательными и бизнес-центрами. Это мировая практика", – отметил он.

По мнению Старовойтова, эта трансформация также произойдет в ближайшие годы.

"В строительной сфере мы опаздываем от развитых стран лет на 10. Но, думаю, сейчас начнем их нагонять. Уверен, что в ближайшие годы дома в Украине будут строиться не только с отделкой, но и с возможностью выбора мебели. Мы этот подход уже реализуем на 70% наших объектов. Сами строительные процессы будут оптимизированы, станут более технологичны, более быстрыми", – подчеркнул застройщик.