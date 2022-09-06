Качество воздуха в Киеве нормализовалось – КГГА

"Качество воздуха в Киеве нормализовалось: по состоянию на 14.15 наблюдается низкий уровень загрязненности", – говорится в сообщении.

На сайте мониторинга качества воздуха указывается, что состояние воздуха в столице находится в норме. Показатели колеблются от 16 CAQI до 40 CAQI при норме до 50 CAQI.

Контекст:

Утром 5 сентября Киев затянуло едким дымом, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям связывали задымленность воздуха в столице с пожарами на торфяниках в Вышгородском и Броварском районах Киевской области.

Из-за этого Киев поднялся на первое место в мире по уровню загрязненности воздуха согласно рейтингу портала IQAir.