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Киевская власть призвала киевлян не выходить на улицу из-за загрязненного воздуха

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Уровень загрязнения воздуха в Киеве остается высоким: на левом берегу содержание пыли составляет 273 мкг/м&sup3;, на правом 316 мкг/м&sup3;
Уровень загрязнения воздуха в Киеве остается высоким: на левом берегу содержание пыли составляет 273 мкг/м³, на правом – 316 мкг/м³
Фото: pixabay.com

Уровень загрязнения воздуха в Киеве остается высоким. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.

"Зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли). Источник образования пыли находится за территориальными границами города Киева. Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления", – говорится в сообщении. 

По состоянию на 9.15 утра на левом берегу содержание взвешенных частиц составляет 273 мкг/м³, на правом – 316 мкг/м³, хотя предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м³.

Превышение допустимой концентрации других загрязняющих веществ (оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород) не выявлено.

КГГА рекомендует жителям столицы закрыть окна, не выходить на улицу без надобности, пить много воды и при наличии очистителя воздуха включить его. 

В то же время ресурс Iqair, отслеживающий уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени, сообщает, что Киев находится на 17-м месте в мировом рейтинге загрязненности воздуха. На сайте уровень загрязнения в столице характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп" – индекс составляет 127 при норме 50. 

Скриншот: iqair.com
Скриншот: iqair.com

Контекст:

22 августа уровень загрязнения был еще вышеНа левом берегу содержание взвешенных частиц составляло 392 мкг/м³, на правом – 339 мкг/м³.

Теги: Киев, КГГА, воздух
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