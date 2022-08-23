Киевская власть призвала киевлян не выходить на улицу из-за загрязненного воздуха

"Зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли). Источник образования пыли находится за территориальными границами города Киева. Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления", – говорится в сообщении.
По состоянию на 9.15 утра на левом берегу содержание взвешенных частиц составляет 273 мкг/м³, на правом – 316 мкг/м³, хотя предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м³.
Превышение допустимой концентрации других загрязняющих веществ (оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород) не выявлено.
КГГА рекомендует жителям столицы закрыть окна, не выходить на улицу без надобности, пить много воды и при наличии очистителя воздуха включить его.
В то же время ресурс Iqair, отслеживающий уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени, сообщает, что Киев находится на 17-м месте в мировом рейтинге загрязненности воздуха. На сайте уровень загрязнения в столице характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп" – индекс составляет 127 при норме 50.
22 августа уровень загрязнения был еще выше. На левом берегу содержание взвешенных частиц составляло 392 мкг/м³, на правом – 339 мкг/м³.