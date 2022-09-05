Киев возглавил мировой рейтинг по загрязненности воздуха из-за пожаров на торфяниках

Под Киевом тушат торфяники в Вышгородском и Броварском районах Фото: ДСНС України у Київській області / Facebook

По данным портала, уровень микрочастиц в воздухе превышает норму в 25 раз, а качество воздуха отмечено как "вредное для здоровья". Самый высокий уровень загрязненности – в поселке Пролиски под столицей. Там уровень микрочастиц превышает норму в 31 раз.

Инфографика: iqair.com

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) объяснила, задымленность присутствует из-за пожаров на торфянниках в Вышгородском и Броварском районах. Также в администрации отметили, что задымленность будет удерживаться и 6 сентября.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям призвали граждан сообщать спасателям по номеру 101 об обнаружении новых очагов возгорания торфяников.