Окна не открывать, на улице не гулять. В Киевской области горят торфяники

ГСЧС призывает жителей Киева и области не открывать окна, и по возможности сократить время пребывания на улице Фото: ЕРА

"Важно! Сейчас в Киеве наблюдается сильное задымление воздуха. Это задымление вызвано пожаром в Киевской области, а именно, в с. Сосновка Вышгородского района продолжается ликвидация 1 очага торфяного пожара. Эта ситуация осложняется сезонным явлением — метеорологической дымкой", — говорится в сообщении.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха в ГСЧС воздуха рекомендуют:

закрыть окна дома;

не выходить лишний раз на улицу;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Киев попал в тройку городов, где самый грязный воздух.

На первом месте – Сантьяго (Чили), на втором – Киев, на третьем – Лима (Перу). Согласно сервису IQ-Air, самый грязный воздух в районе Оболони, Подола и на Левом берегу.