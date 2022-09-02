Окна не открывать, на улице не гулять. В Киевской области горят торфяники

"Важно! Сейчас в Киеве наблюдается сильное задымление воздуха. Это задымление вызвано пожаром в Киевской области, а именно, в с. Сосновка Вышгородского района продолжается ликвидация 1 очага торфяного пожара. Эта ситуация осложняется сезонным явлением — метеорологической дымкой", — говорится в сообщении.
Для улучшения ситуации с состоянием воздуха в ГСЧС воздуха рекомендуют:
На первом месте – Сантьяго (Чили), на втором – Киев, на третьем – Лима (Перу). Согласно сервису IQ-Air, самый грязный воздух в районе Оболони, Подола и на Левом берегу.
1 сентября автоматическая система мониторинга состояния воздуха в Киеве зафиксировала сильное загрязнение во многих районах столицы.