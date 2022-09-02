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КИЕВ

Окна не открывать, на улице не гулять. В Киевской области горят торфяники

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ГСЧС призывает жителей Киева и области не открывать окна, и по возможности сократить время пребывания на улице
ГСЧС призывает жителей Киева и области не открывать окна, и по возможности сократить время пребывания на улице 
Фото: ЕРА

В Киевской области уже несколько дней подряд продолжают гореть торфяники, время нахождения на улице желательно ограничить до минимума. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram 2 сентября.

"Важно! Сейчас в Киеве наблюдается сильное задымление воздуха. Это задымление вызвано пожаром в Киевской области, а именно, в с. Сосновка Вышгородского района продолжается ликвидация 1 очага торфяного пожара. Эта ситуация осложняется сезонным явлением — метеорологической дымкой", — говорится в сообщении.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха в ГСЧС воздуха рекомендуют: 

  • закрыть окна дома;
  • не выходить лишний раз на улицу;
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
  • Киев попал в тройку городов, где самый грязный воздух.

На первом месте – Сантьяго (Чили), на втором – Киев, на третьем – Лима (Перу). Согласно сервису IQ-Air, самый грязный воздух в районе Оболони, Подола и на Левом берегу.

Контекст:

1 сентября автоматическая система мониторинга состояния воздуха в Киеве зафиксировала сильное загрязнение во многих районах столицы. 

Теги: Киев, Украина, пожар, ГСЧС, Оболонь, воздух, Вышгород, торфяники
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