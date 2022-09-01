Под Киевом горят торфяники, киевлянам желательно оставаться дома – КГГА

"Жителям столицы в случаях задымленности рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе. В частности, отказаться от длительных прогулок. Также необходимо держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром (а при открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять)", – рекомендуют столичные власти.

По информации КГГА, необходимо включить системы кондиционирования и очистки воздуха, проводить влажную уборку (также полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха), увеличить потребление жидкости до двух-трех литров в день для взрослых.

"Для восстановления потери солей и микроэлементов специалисты рекомендуют пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли. В случае появления одышки, кашля или бессонницы КГГА советует обратиться к врачу", – говорится в сообщении.