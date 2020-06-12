Киев установил температурные рекорды – метеорологи

Температура в столице Украины поднялась до рекордных для 10 июня +26,3 °С.

10-го и 11 июня в Киеве столбик термометра поднялся до рекордных показателей Фото: pixabay.com

10-го и 11 июня Киев установил новые температурные рекорды, сообщили в геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

10 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +26,3 °С, что на 0,3 °С больше, чем было в этот же день в 1885 году.

Ночью столбик термометра показал +20,6 °С. Это – самая теплая ночь за предыдущие 140 лет.

В геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что метеорологическое лето началось в Киеве с трехнедельным опозданием – 5 июня.

С 1-го по 10 марта метеорологи зафиксировали в Киеве семь температурных рекордов.