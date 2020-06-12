Киев установил температурные рекорды – метеорологи

10-го и 11 июня Киев установил новые температурные рекорды, сообщили в геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
10 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +26,3 °С, что на 0,3 °С больше, чем было в этот же день в 1885 году.
Ночью столбик термометра показал +20,6 °С. Это – самая теплая ночь за предыдущие 140 лет.
В геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что метеорологическое лето началось в Киеве с трехнедельным опозданием – 5 июня.
С 1-го по 10 марта метеорологи зафиксировали в Киеве семь температурных рекордов.