Киев закупит на кредитные €100 млн новые троллейбусы и вагоны метро

Соглашение подписали мэр Киева Виталий Кличко и глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон.

По словам Кличко, это первый кредит от Европейского инвестиционного банка в Украине, который городу предложили напрямую без участия государства.

"Новая модель финансирования соответствует стратегии правительства Украины, направленной на финансовую децентрализацию и делегирование полномочий", – отметил он.

Киевский городской голова считает, что кредитные средства помогут столице не только с закупкой современных троллейбусов и вагонов метро, но и с расширением сети городского электротранспорта.