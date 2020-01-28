Киевлян и гостей столицы просят не гулять в районе Лысой горы из-за найденных там боеприпасов

Киевлян и гостей столицы просят не гулять в районе Лысой горы из-за найденных там в последнее время боеприпасов, сообщается 28 января на сайте музея "Київська фортеця".
"Обращаемся к вам с настоятельной просьбой воздержаться от прогулок по Лысой горе (улица Саперно-Слободская). Эти прогулки слишком опасны... Взрывоопасные предметы обнаружены, вывезены и обезврежены в последние дни", – сказано в сообщении.
Отмечается, что специалисты начали обследовать территорию в районе Лысокй горы в мае 2018 года, но "из-за сложности рельефа, глубины залегания и "засоренности" территории колючей проволокой на сегодня обследовано лишь 30 га из 131".
"Нет ничего дороже человеческой жизни!.. Еще раз обращаемся к коллегам-гидам, которых настойчиво просим воздержаться от экскурсий по Лысогорскому форту. Вы не можете гарантировать людям безопасность", – добавили в музее.
На Лысой горе в Киеве периодически находят боеприпасы времен Второй мировой войны.