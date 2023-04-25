Киевский метрополитен бесплатно получит 60 вагонов от европейских партнеров, первая партия уже готова к отправке – Кличко

Он отметил, что к транспортировке практически готовы шесть вагонов.
Кличко сообщил, что благодаря поддержке международных партнеров, в частности, Варшавского метрополитена и Международной ассоциации общественного транспорта, Киевский метрополитен бесплатно получит 60 вагонов. Их будут поставлять поэтапно в течение года.
"Речь идет о передаче подвижного состава серии №717, также эксплуатируемого и в нашем метро. Полученные вагоны в первую очередь будут использоваться в качестве технических доноров для проведения капитальных ремонтов действующего подвижного состава. Но часть этих вагонов будет эксплуатироваться как полноценный подвижной состав на линии подземки", – написал мэр.
Он добавил, что 60 вагонов для Киевского метрополитена – весомая помощь, так как 80% подвижного состава – советского производства.
"И мы благодарим наших партнеров за поддержку и всестороннюю помощь!" – заявил Кличко.