Киевский метрополитен бесплатно получит 60 вагонов от европейских партнеров, первая партия уже готова к отправке – Кличко

К транспортировке практически готовы шесть вагонов, отметил Кличко Фото: Віталій Кличко / Telegram

Он отметил, что к транспортировке практически готовы шесть вагонов.

Кличко сообщил, что благодаря поддержке международных партнеров, в частности, Варшавского метрополитена и Международной ассоциации общественного транспорта, Киевский метрополитен бесплатно получит 60 вагонов. Их будут поставлять поэтапно в течение года.

"Речь идет о передаче подвижного состава серии №717, также эксплуатируемого и в нашем метро. Полученные вагоны в первую очередь будут использоваться в качестве технических доноров для проведения капитальных ремонтов действующего подвижного состава. Но часть этих вагонов будет эксплуатироваться как полноценный подвижной состав на линии подземки", – написал мэр.

Он добавил, что 60 вагонов для Киевского метрополитена – весомая помощь, так как 80% подвижного состава – советского производства.

"И мы благодарим наших партнеров за поддержку и всестороннюю помощь!" – заявил Кличко.