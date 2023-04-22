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Кличко посетил киевскую школу №57, чтобы поздравить учителей и учеников со 100-летием учебного заведения

Виталий Кличко: В это драматическое для Украины время активное сообщество школы №57 сплотилось для помощи Вооруженным силам Украины и украинцам, которые пострадали от действий российских варваров
Виталий Кличко: В это драматическое для Украины время активное сообщество школы №57 сплотилось для помощи Вооруженным силам Украины и украинцам, которые пострадали от действий российских варваров
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко пришел на 100-летие киевской средней школы №57, которая расположена по улице Прорезной, 19а, и поздравил коллектив учебного заведения с юбилеем. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Поздравил со 100-летним юбилеем педагогов и учеников специализированной школы №57 с углубленным изучением английского языка, которая расположена в Шевченковском районе столицы. В этой школе учатся более 500 учащихся. Образовательный процесс организуют более 60 педагогов. Это учебное заведение принимает участие в разных международных и городских проектах. Среди выпускников школы – известные дипломаты, ученые, врачи, поэты, актеры и спортсмены", – отметил Кличко.

Он также подчеркнул, что многие выпускники и работники школы сейчас защищают Украину в рядах Вооруженных сил. А учащиеся и педагоги активно помогают защитникам и переселенцам.

"В это драматическое для Украины время активное сообщество школы №57 сплотилось для помощи Вооруженным силам Украины и украинцам, которые пострадали от действий российских варваров. Учителя, родители, ученики и выпускники школы собирают и посылают помощь военным и вынужденным переселенцам. Вместе мы все преодолеем, выстоим и победим! Потому что украинцы любят свою страну и делают, каждый на своем месте, все ради свободы, успеха и развития нашего государства", – сказал мэр Киева.

Кличко вручил почетную грамоту для коллектива директору школы Зое Киянец, которая является выпускницей школы №57 и возглавила ее в сложное время – в середине прошлого года.

"К сожалению, не всех учащихся можем видеть в наших стенах. Но мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить все образовательные потребности. Чтобы где бы ребенок ни находился, он получал украинское образование", – заверила Зоя Киянец.

Теги: Киев, Виталий Кличко, школы
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