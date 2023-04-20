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Кличко: Определено место размещения военного кладбища, Киевсовет проголосовал за землеотвод

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Виталий Кличко: Столица же готова всеми возможными способами содействовать созданию мемориала наших героев
Виталий Кличко: Столица же готова всеми возможными способами содействовать созданию мемориала наших героев
Фото: kyiv.klichko.org

Киевсовет выделил земельный участок для размещения мемориального военного кладбища в Быковне. Место определило правительство. Об этом по результатам заседания Киевсовета сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

"Киевсовет сегодня отвел землю и фактически приступил к процедуре создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне. За его создание отвечает государство, и место определило правительство. Столица же готова всеми возможными способами содействовать созданию мемориала наших героев", – заявил Кличко.

По его словам, место расположения мемориала было определено с учетом мнения общественности.

"Раньше мы поддержали предложение правительства по созданию военного кладбища на Лысой горе. Но у общественности оно поддержки не нашло. Поэтому сейчас речь идет о Быковне", – отметил мэр Киева.

По его словам, площадь нового кладбища составит около 100 гектаров.

"Восемь гектаров земли в этой местности – в собственности города. И сегодня мы отвели их, фактически приступив к процедуре организации мемориала. Рядом – около 90 гектаров – земля государственная. Следовательно, общая площадь Национального военного мемориального кладбища составит почти 100 гектаров", – сообщил Кличко.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Киевсовет, Быковня, кладбище, мемориал
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