Кличко: Определено место размещения военного кладбища, Киевсовет проголосовал за землеотвод

"Киевсовет сегодня отвел землю и фактически приступил к процедуре создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне. За его создание отвечает государство, и место определило правительство. Столица же готова всеми возможными способами содействовать созданию мемориала наших героев", – заявил Кличко.

По его словам, место расположения мемориала было определено с учетом мнения общественности.

"Раньше мы поддержали предложение правительства по созданию военного кладбища на Лысой горе. Но у общественности оно поддержки не нашло. Поэтому сейчас речь идет о Быковне", – отметил мэр Киева.

По его словам, площадь нового кладбища составит около 100 гектаров.

"Восемь гектаров земли в этой местности – в собственности города. И сегодня мы отвели их, фактически приступив к процедуре организации мемориала. Рядом – около 90 гектаров – земля государственная. Следовательно, общая площадь Национального военного мемориального кладбища составит почти 100 гектаров", – сообщил Кличко.