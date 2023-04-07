В приложении "Киев Цифровой" началось голосование по дерусификации 27 объектов

Опрос по переименованию начался 7 апреля и продлится до 16 апреля Фото: pexels.com

Опрос начался 7 апреля и продлится до 16 апреля. После этого электронная система подсчитывает окончательные результаты, а затем их передают на рассмотрение Киевсовета.

Пройти опрос могут граждане, которые подтвердили личность через Bank ID.

Запланировано переименовать проспекты Воздухофлотский и Правды, а также парк имени Генерала Потапова, парк "Таращанец", парк имени Пушкина, сквер имени Чкалова, сквер Трудовой славы, сквер Феодоры Пушиной.

Кроме того, изменят названия улицы Совхозная, Спартаковская, Николая Краснова, Комбинатная, Гвардейская, Отто Шмидта, Бажова, Майская, Александра Блока, Салтыкова-Щедрина, Пржевальского, Михаила Драгомирова, Маяковского, Воздухофлотская и Лермонтовская, проулки Крылова и Ватутинский.

Чтобы проголосовать, в приложении нужно перейти в раздел "Электронная демократия", выбрать "Опрос", просмотреть перечень вопросов и нажать кнопку "Принять участие".