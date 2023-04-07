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В приложении "Киев Цифровой" началось голосование по дерусификации 27 объектов

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Опрос по переименованию начался 7 апреля и продлится до 16 апреля
Опрос по переименованию начался 7 апреля и продлится до 16 апреля
Фото: pexels.com

В приложении "Киев Цифровой" началось голосование за переименование 27 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Опрос начался 7 апреля и продлится до 16 апреля. После этого электронная система подсчитывает окончательные результаты, а затем их передают на рассмотрение Киевсовета.

Пройти опрос могут граждане, которые подтвердили личность через Bank ID. 

Запланировано переименовать проспекты Воздухофлотский и Правды, а также парк имени Генерала Потапова, парк "Таращанец", парк имени Пушкина, сквер имени Чкалова, сквер Трудовой славы, сквер Феодоры Пушиной.

Кроме того, изменят названия улицы Совхозная, Спартаковская, Николая Краснова, Комбинатная, Гвардейская, Отто Шмидта, Бажова, Майская, Александра Блока, Салтыкова-Щедрина, Пржевальского, Михаила Драгомирова, Маяковского, Воздухофлотская и Лермонтовская, проулки Крылова и Ватутинский.

Чтобы проголосовать, в приложении нужно перейти в раздел "Электронная демократия", выбрать "Опрос", просмотреть перечень вопросов и нажать кнопку "Принять участие".

Контекст:

После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустили процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями. Кроме того, в УжгородеТернополеМукачево и других городах убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный в 1969 году.

В июне 2022 года в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он занимается, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.

Большая часть украинцев позитивно относятся к переименованию топонимов, названия которых связаны с СССР, Россией или Российской империей и их деятелями. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, опубликованные 20 января.

К дерусификации присоединилась и "Укрзалізниця". 17 марта завершилось голосование за новое название для Южной железной дороги, больше всего голосов получила "Харьковская железная дорога". Это переименование обосновано тем, что географически Южная железная дорога расположена на севере Украины, но получила название еще во времена Российской империи, когда Украина была ее юго-западной частью.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Киев, Украина, Киевсовет, голосование, приложение, переименование, улицы
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