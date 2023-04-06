"Укрзалізниця" не собирается демонтировать барельеф в честь победы россиян в Полтавской битве

Барельеф в честь победы россиян над шведами в Полтавской битве 1709 года находится на станции Полтава Южная Фото: wikipedia.org

На запрос о демонтаже ряда памятных знаков в рамках дерусификации был предоставлен ответ, что события 1905-го и 1709 года не подпадают под действие закона о декоммунизации, а следовательно, не будут демонтированы:

барельеф в честь победы россиян над шведами в Полтавской битве 1709 года на станции Полтава Южная;

барельеф в честь баррикадных боев восставших рабочих с царскими войсками 13 декабря 1905 года на станции Запорожье-1;

четыре мемориальные таблицы на станции Сарны, в том числе в честь политической забастовки рабочих в 1905 году и начальника станции, который имел отношение к акциям против украинского подполья с УПА.

Кроме этого, в "Укрзалізниці" предложили журналисту LB.ua обратиться в Украинский институт национальной памяти относительно разъяснений по поводу начальника станции, который имел отношение к акциям против УПА.