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"Укрзалізниця" не собирается демонтировать барельеф в честь победы россиян в Полтавской битве

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Барельеф в честь победы россиян над шведами в Полтавской битве 1709 года находится на станции Полтава Южная
Барельеф в честь победы россиян над шведами в Полтавской битве 1709 года находится на станции Полтава Южная
Фото: wikipedia.org

"Укрзалізниця" не собирается демонтировать барельеф в честь Полтавской битвы в рамках программы дерусификации, которая была утверждена компанией ранее. Об этом свидетельствует ответ "Укрзалізниці", опубликованный 6 апреля LB.ua.

На запрос о демонтаже ряда памятных знаков в рамках дерусификации был предоставлен ответ, что события 1905-го и 1709 года не подпадают под действие закона о декоммунизации, а следовательно, не будут демонтированы:

  • барельеф в честь победы россиян над шведами в Полтавской битве 1709 года на станции Полтава Южная;
  • барельеф в честь баррикадных боев восставших рабочих с царскими войсками 13 декабря 1905 года на станции Запорожье-1;
  • четыре мемориальные таблицы на станции Сарны, в том числе в честь политической забастовки рабочих в 1905 году и начальника станции, который имел отношение к акциям против украинского подполья с УПА.

Кроме этого, в "Укрзалізниці" предложили журналисту LB.ua обратиться в Украинский институт национальной памяти относительно разъяснений по поводу начальника станции, который имел отношение к акциям против УПА.

Фото: lb.ua
Фото: lb.ua

Контекст:

После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустили процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями. Кроме того, в УжгородеТернополеМукачево и других городах убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный в 1969 году.

В июне 2022 года в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он занимается, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.

Большая часть украинцев позитивно относятся к переименованию топонимов, названия которых связаны с СССР, Россией или Российской империей и их деятелями. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, опубликованные 20 января.

К дерусификации присоединилась и "Укрзалізниця". 17 марта завершилось голосование за новое название для Южной железной дороги, больше всего голосов получила "Харьковская железная дорога". Это переименование обосновано тем, что географически Южная железная дорога расположена на севере Украины, но получила название еще во времена Российской империи, когда Украина была ее юго-западной частью.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Полтава, Укрзалізниця, Украинский институт национальной памяти, железная дорога, декоммунизация, переименование, память, россияне
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