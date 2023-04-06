"Укрзалізниця" не собирается демонтировать барельеф в честь победы россиян в Полтавской битве

На запрос о демонтаже ряда памятных знаков в рамках дерусификации был предоставлен ответ, что события 1905-го и 1709 года не подпадают под действие закона о декоммунизации, а следовательно, не будут демонтированы:
Кроме этого, в "Укрзалізниці" предложили журналисту LB.ua обратиться в Украинский институт национальной памяти относительно разъяснений по поводу начальника станции, который имел отношение к акциям против УПА.
После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустили процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями. Кроме того, в Ужгороде, Тернополе, Мукачево и других городах убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный в 1969 году.
В июне 2022 года в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он занимается, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.
Большая часть украинцев позитивно относятся к переименованию топонимов, названия которых связаны с СССР, Россией или Российской империей и их деятелями. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, опубликованные 20 января.
К дерусификации присоединилась и "Укрзалізниця". 17 марта завершилось голосование за новое название для Южной железной дороги, больше всего голосов получила "Харьковская железная дорога". Это переименование обосновано тем, что географически Южная железная дорога расположена на севере Украины, но получила название еще во времена Российской империи, когда Украина была ее юго-западной частью.