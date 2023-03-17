В "Дії" завершилось голосование за новое название для Южной железной дороги

В голосовании приняли участие более 860,4 тыс. украинцев.

335,6 тыс. человек проголосовали за вариант "Харьковская железная дорога", 234,7 тыс. – за вариант "Слобожанская железная дорога", 232,5 тыс. – за вариант "Восточная железная дорога", 57,4 тыс. – за вариант "Слободская железная дорога".

"Результаты опроса учтут при переименовании железнодорожных филиалов. Опрос прошел в рамках масштабного проекта "Укрзалізниці" "Железная украинизация". Главная цель – полностью дерусифицировать украинские железные пути и избавиться от всех советских и российских названий, символов и надписей", – говорится в сообщении.

Ранее также началось голосование за новое название для Юго-Западной железной дороги.