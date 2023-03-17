ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В "Дії" завершилось голосование за новое название для Южной железной дороги

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Укрзалізниця" проводит проект "Железная украинизация"
"Укрзалізниця" проводит проект "Железная украинизация"
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Пользователи приложения "Дія" проголосовали за новое название для Южной железной дороги. Об этом сообщается на странице "Дії" в Telegram 17 марта.

В голосовании приняли участие более 860,4 тыс. украинцев.

335,6 тыс. человек проголосовали за вариант "Харьковская железная дорога", 234,7 тыс. – за вариант "Слобожанская железная дорога", 232,5 тыс. – за вариант "Восточная железная дорога", 57,4 тыс. – за вариант "Слободская железная дорога".

езультаты опроса учтут при переименовании железнодорожных филиалов. Опрос прошел в рамках масштабного проекта "Укрзалізниці" "Железная украинизация". Главная цель – полностью дерусифицировать украинские железные пути и избавиться от всех советских и российских названий, символов и надписей", – говорится в сообщении.

Ранее также началось голосование за новое название для Юго-Западной железной дороги.

Контекст:

После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустили процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями (в Ужгороде – 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25). Кроме того, в УжгородеТернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный в 1969 году.

В июне 2022 года в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он занимается, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.

Большая часть украинцев позитивно относятся к переименованию топонимов, названия которых связаны с СССР, Россией или Российской империей и их деятелями. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, опубликованные 20 января.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Укрзалізниця, голосование, Южная железная дорога, приложение Дія
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Джеджула прокомментировал свое заявление об отношениях с сыном от Димопулос
Джеджула прокомментировал свое заявление об отношениях с сыном от Димопулос
Галина ГРИШИНА
Met Gala 2023 может пройти без семейства Кардашян – СМИ
Met Gala 2023 может пройти без семейства Кардашян – СМИ
Галина ГРИШИНА
41-летняя Бейонсе снялась в прозрачном платье без бюстгальтера
41-летняя Бейонсе снялась в прозрачном платье без бюстгальтера
34-летний хореограф Кот объяснил, почему у них с женой до сих пор нет детей
34-летний хореограф Кот объяснил, почему у них с женой до сих пор нет детей
Галина ГРИШИНА
Дорофеева, которая пожаловалась на плохое самочувствие, показала на сцене живот
Дорофеева, которая пожаловалась на плохое самочувствие, показала на сцене живот
Monatik презентовал трек "Сила" и заявил о новом этапе в своей карьере. Аудио
Monatik презентовал трек "Сила" и заявил о новом этапе в своей карьере. Аудио
Галина ГРИШИНА
Мишина показала, как принимает душ
Мишина показала, как принимает душ
Джеджула рассказал, почему перестал общаться с сыном от Димопулос
Джеджула рассказал, почему перестал общаться с сыном от Димопулос
Галина ГРИШИНА
"Рубрика "Любимые видео". Галкин показал ролик с танцующей Пугачевой
"Рубрика "Любимые видео". Галкин показал ролик с танцующей Пугачевой
49-летняя Клум показала, как преобразилась с новой прической. Видео
49-летняя Клум показала, как преобразилась с новой прической. Видео
Галина ГРИШИНА
В корсетах и декольте. Тина Кароль опубликовала подборку концертных снимков
В корсетах и декольте. Тина Кароль опубликовала подборку концертных снимков
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет
Виктория Бекхэм показала, как тренируется вместе с мужем
Виктория Бекхэм показала, как тренируется вместе с мужем
Галина ГРИШИНА
Названы четыре ошибочных убеждения о здоровье сердца: Если бы люди не верили в эти мифы, у кардиологов было бы гораздо меньше пациентов
Названы четыре ошибочных убеждения о здоровье сердца: Если бы люди не верили в эти мифы, у кардиологов было бы гораздо меньше пациентов
Галина ГРИШИНА
"Должна же быть совесть. Веселитесь дома!" Ефросинина возмутилась поведением в столичных ресторанах некоторых бизнесменов
"Должна же быть совесть. Веселитесь дома!" Ефросинина возмутилась поведением в столичных ресторанах некоторых бизнесменов
Галина ГРИШИНА
Можно ли заниматься сексом во время поста. Комментарий священника УГКЦ
Можно ли заниматься сексом во время поста. Комментарий священника УГКЦ
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом (79633)
2
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (69250)
3
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после (68619)
4
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео (59515)
5
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко (55568)
6
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото (35162)
7
64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения "Оскара" (24103)
8
"Вот-вот все покажу". Мишина вблизи продемонстрировала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху (24087)
 
 
 
 