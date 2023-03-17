В "Дії" завершилось голосование за новое название для Южной железной дороги

В голосовании приняли участие более 860,4 тыс. украинцев.
335,6 тыс. человек проголосовали за вариант "Харьковская железная дорога", 234,7 тыс. – за вариант "Слобожанская железная дорога", 232,5 тыс. – за вариант "Восточная железная дорога", 57,4 тыс. – за вариант "Слободская железная дорога".
"Результаты опроса учтут при переименовании железнодорожных филиалов. Опрос прошел в рамках масштабного проекта "Укрзалізниці" "Железная украинизация". Главная цель – полностью дерусифицировать украинские железные пути и избавиться от всех советских и российских названий, символов и надписей", – говорится в сообщении.
Ранее также началось голосование за новое название для Юго-Западной железной дороги.
После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустили процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями (в Ужгороде – 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25). Кроме того, в Ужгороде, Тернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный в 1969 году.
В июне 2022 года в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он занимается, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.
Большая часть украинцев позитивно относятся к переименованию топонимов, названия которых связаны с СССР, Россией или Российской империей и их деятелями. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, опубликованные 20 января.