В "Дії" стартовало голосование по переименованию Юго-Западной железной дороги

"Укрзалізниця" начинает программу "Железная украинизация", чтобы полностью избавиться от российского прошлого и любых связей со страной-агрессором. Один из первых этапов – переименование Юго-Западной железной дороги", – говорится в сообщении.
Юго-Западная железная дорога географически расположена на севере Украины, но получила название еще во времена Российской империи, когда Украина была ее юго-западной частью.
Поэтому сейчас решается вопрос о ее переименовании. Украинцам предлагают следующие варианты:
Для того чтобы проголосовать, нужно открыть "Дію", нажать "Услуги", выбрать "Опрос" и сделать свой выбор. Опрос продлится до 10 марта.
После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустили процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями (в Ужгороде – 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25). Кроме того, в Ужгороде, Тернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный в 1969 году.
В июне 2022 года в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он занимается, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.
Большая часть украинцев позитивно относятся к переименованию топонимов, названия которых связаны с СССР, Россией или Российской империей и их деятелями. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, опубликованные 20 января.