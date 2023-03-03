В "Дії" стартовало голосование по переименованию Юго-Западной железной дороги

"Укрзалізниця" начинает программу "Железная украинизация", чтобы полностью избавиться от российского прошлого и любых связей со страной-агрессором. Один из первых этапов – переименование Юго-Западной железной дороги", – говорится в сообщении.

Юго-Западная железная дорога географически расположена на севере Украины, но получила название еще во времена Российской империи, когда Украина была ее юго-западной частью.

Инфографика: swrailway.gov.ua

Поэтому сейчас решается вопрос о ее переименовании. Украинцам предлагают следующие варианты:

Киевская железная дорога;

Столичная железная дорога;

Центральная железная дорога;

Северная железная дорога.

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