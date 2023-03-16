В приложение "Укрзалізниці" добавили новые функции

Теперь через приложение можно купить билеты для пассажиров с льготами и их сопровождающих.
Также добавлен интерфейс на английском языке и несколько изменений: упорядочены схемы вагонов, доработана оценка путешествия и программа лояльности.
В январе 2021 года "Укрзалізниця" запустила чат-боты с функцией продажи билетов в Viber и Telegram.
Собственное мобильное приложение для продажи билетов и информирования пассажиров "Укрзалізниця" выпустила в августе 2022 года. С ноября в приложении можно купить билеты на международные рейсы.