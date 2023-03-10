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"Укрзалізниця" начинает большие ремонты путей, изменится расписание десятков поездов

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В Украине временно изменится расписание ряда поездов
В Украине временно изменится расписание ряда поездов
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" начинает серию плановых ремонтов инфраструктуры, которые повлияют на расписание более 40 поездов. Об этом сообщила 10 марта пресс-служба компании.

Ремонты позволят ускорить движение и гарантировать более безопасные и качественные маршруты, заявляют в "Укрзалізниці".

Изменения коснутся трех участков путей. 

Так, на период работ на участке Фастов – Казатин все поезда будут задерживаться на 5–25 минут. Это коснется сразу 37 поездов.

Второй участок: Одесса – Подольск. Там в период с 27 марта по 14 апреля изменится расписание движения девяти поездов до пяти минут.

Также изменится расписание движения ряда поездов раховского направления. В частности, поезд №55 "Киев – Рахов" с 26 марта по 9 мая будет заканчивать свой маршрут в Ивано-Франковске вместо Рахова. Обратный рейс №56 Рахов – Киев с 27 марта по 10 мая будет начинаться в Ивано-Франковске. 

Станция Ясиня станет временной конечной для поезда №95/96 "Киев – Рахов" с 26 марта по 9 мая (при отправлении из Ясини – с 27 марта по 10 мая), за исключением выходных дней. 

Для поезда №25/26 "Одесса – Рахов" с 26 марта по 9 мая (при отправлении из Яремчи – 27 марта по 10 мая) временной конечной станцией станет Яремча, за исключением выходных дней

Также с 27 марта по 10 мая региональный поезд №809/810 "Львов – Рахов – Львов" будет курсировать только в выходные, а пригородный поезд №6441/6442 "Коломыя – Деловое – Коломыя" будет следовать Коломыя – Яремче – Коломыя (кроме выходных, когда будет доезжать до Делового).

"Мармарошский экспресс" №753/754/755/756 не будет курсировать с 27 марта по 10 мая.

С 12 марта возвращается рейс №807/808 Львов – Коломыя – Львов.

Все обновленные графики появятся в приложении и на сайте "Укрзалізниці" синхронно с открытием продаж на указанные даты.

Теги: Львов, Одесса, Ивано-Франковск, Укрзалізниця, маршрут, ремонт, поезда, инфраструктура, Подольск, Фастов, Рахов
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