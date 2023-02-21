Глава "Укрзалізниці" извинился, что из-за Rail Force One, на котором ехал Байден, только 90% поездов 20 февраля прибыли вовремя

Камышин посвятил серию твитов визиту президента США Джо Байдена, который прибыл в Киев на поезде. Он назвал этот рейс Rail Force One по аналогии с президентским самолетом – Air Force One.
"Из 24 часов президент Байден провел в поезде 20 часов (в обе стороны), а в Киеве — только четыре. Поэтому нам было важно заботиться о нем должным образом. И мы это сделали. Я не буду много рассказывать об этой миссии. Просто поверьте мне – это был довольно сложный проект для нас. Наша программа "Железная дипломатия" помогает моей стране выстоять в этой войне, поэтому мы продолжаем работать", – заявил он.
I will not tell much more about this mission. Just believe me, it was quite a complicated project for us. Our #IronDiplomacy program helps my country withstand in this war, that's why we #KeepRunning. pic.twitter.com/fbRMcy1Qmp— Alexander Kamyshin (@AKamyshin) February 21, 2023
По словам Камышина, несколько поездов пришлось задержать, чтобы пропустить поезд, в котором ехал Байден.
"Это было болезненно для меня и моей команды, но я должен был это сделать. Так что только 90% наших поездов вчера прибыли вовремя. Я прошу прощения", – написал он.
I also want to apologize for breaking our OTP (On Time Performance) yesterday. We had to delay some of our trains to give a way to #RailForceOne. It was painful for me and my team, but I had to do that. So only 90% of our trains arrived on time yesterday. I apologize. pic.twitter.com/cU66V7GQ82— Alexander Kamyshin (@AKamyshin) February 21, 2023
Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.
Президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине почти на $500 млн.
Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией 24 февраля 2022 года. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре. Также это первый визит президента США в Украину за 15 лет. Последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш – младший в 2008 году.
После Украины Байден отправился в Польшу. Белый дом анонсировал его визит в Польшу на 21–23 февраля.