Глава "Укрзалізниці" извинился, что из-за Rail Force One, на котором ехал Байден, только 90% поездов 20 февраля прибыли вовремя

Камышин посвятил серию твитов визиту президента США Джо Байдена, который прибыл в Киев на поезде. Он назвал этот рейс Rail Force One по аналогии с президентским самолетом – Air Force One.

"Из 24 часов президент Байден провел в поезде 20 часов (в обе стороны), а в Киеве — только четыре. Поэтому нам было важно заботиться о нем должным образом. И мы это сделали. Я не буду много рассказывать об этой миссии. Просто поверьте мне – это был довольно сложный проект для нас. Наша программа "Железная дипломатия" помогает моей стране выстоять в этой войне, поэтому мы продолжаем работать", – заявил он.

I will not tell much more about this mission. Just believe me, it was quite a complicated project for us. Our #IronDiplomacy program helps my country withstand in this war, that's why we #KeepRunning. pic.twitter.com/fbRMcy1Qmp — Alexander Kamyshin (@AKamyshin) February 21, 2023

По словам Камышина, несколько поездов пришлось задержать, чтобы пропустить поезд, в котором ехал Байден.

"Это было болезненно для меня и моей команды, но я должен был это сделать. Так что только 90% наших поездов вчера прибыли вовремя. Я прошу прощения", – написал он.