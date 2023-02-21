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Глава "Укрзалізниці" извинился, что из-за Rail Force One, на котором ехал Байден, только 90% поездов 20 февраля прибыли вовремя

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Некоторые поезда пришлось задержать, чтобы пропустить рейс с Байденом
Некоторые поезда пришлось задержать, чтобы пропустить рейс с Байденом
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Глава "Укрзалізниці" Александр Камышин извинился за то, что 20 февраля только 90% украинских поездов прибыли вовремя. Об этом он написал в Twitter 21 февраля.

Камышин посвятил серию твитов визиту президента США Джо Байдена, который прибыл в Киев на поезде. Он назвал этот рейс Rail Force One по аналогии с президентским самолетом – Air Force One.

"Из 24 часов президент Байден провел в поезде 20 часов (в обе стороны), а в Киеве — только четыре. Поэтому нам было важно заботиться о нем должным образом. И мы это сделали. Я не буду много рассказывать об этой миссии. Просто поверьте мне – это был довольно сложный проект для нас. Наша программа "Железная дипломатия" помогает моей стране выстоять в этой войне, поэтому мы продолжаем работать", – заявил он.

По словам Камышина, несколько поездов пришлось задержать, чтобы пропустить поезд, в котором ехал Байден.

"Это было болезненно для меня и моей команды, но я должен был это сделать. Так что только 90% наших поездов вчера прибыли вовремя. Я прошу прощения", – написал он.

Контекст:

Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.

Президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине почти на $500 млн.

Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией 24 февраля 2022 года. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре. Также это первый визит президента США в Украину за 15 лет. Последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш – младший в 2008 году.

После Украины Байден отправился в Польшу. Белый дом анонсировал его визит в Польшу на 21–23 февраля. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Джо Байден, Укрзалізниця, поезда, Камышин
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