Петиция о создании в Украине Пантеона героев набрала 25 тыс. голосов. Теперь ее рассмотрит президент

По состоянию на момент публикации новости ее подписали 25,6 тыс. украинцев.

Петицию 21 марта подала депутат Киевсовета, парамедик Алина Михайлова. Михайлова предложила создать этот пантеон на Аскольдовой могиле, где в марте был похоронен ее жених, Герой Украины Дмитрий Коцюбайло.

Государство сейчас занимается созданием Национального военного мемориального кладбища. Предполагается, что оно будет возле Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы".

Михайлова считает, что Украине необходимы и кладбище (она его назвала украинским "Арлингтоном", это американское военное кладбище), и пантеон. Пантеон Михайлова видит как "место национальной силы, памяти, единения и консолидации, место, куда все последующие поколения украинцев – через 10, 20, 50, 100 и 300 лет – будут приходить почтить своих героев и вдохновляться на развитие свободной Украины".

"В этом пантеоне должны проходить почетные захоронения и устанавливаться памятные объекты для увековечения выдающихся исторических деятелей Украины: лидеров национально-освободительной борьбы всех времен, военных командиров, выдающихся лиц, совершивших героические поступки в борьбе за независимость Украины. Полномасштабная война заставила украинцев вернуться к своей истории, переосмыслить национальную память и роль деятелей прошлого. Такие выдающиеся личности, как Степан Бандера, Евгений Коновалец, Симон Петлюра, Павел Скоропадский и многие другие, похоронены за пределами Украины. Государство должно активизировать дипломатические усилия по почетному перезахоронению на территории Национального пантеона", – говорится в ее петиции.