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Ткаченко рассказал, где могут создать Национальное военное мемориальное кладбище

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"Быковнянские могилы" является мемориальным пространством и сейчас крупнейшим в Украине местом захоронений жертв советского режима
"Быковнянские могилы" является мемориальным пространством и сейчас крупнейшим в Украине местом захоронений жертв советского режима
Фото: ua.bykivnya.org

Министерство по делам ветеранов и Министерство культуры и информационной политики предлагают создать Национальное военное мемориальное кладбище возле Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" на восточной окраине Киева. Об этом 23 марта заявил первый заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун на пресс-конференции, которую транслировал Ukrinform TV.

"Мы дошли до того, что самый актуальный, самый непроблемный участок – близ Быковни. Для того чтобы быстрее начать строительство Национального военного мемориального кладбища – это самый короткий и оптимальный путь", – сказал он.

Преимуществом земельного участка, по словам представителей министерств, является достаточная площадь, а также то, что он находится в ведении Министерства культуры и информационной политики, что позволит избежать части бюрократических процедур и ускорить процесс создания кладбища, отметила пресс-служба Института национальной памяти.

"Концепция создания в пределах Быковнянского леса и участка Дарницкого лесничества мемориала погибшим от агрессии России, которая является продолжателем репрессионно-имперских традиций советской власти, является логическим продолжением исторического прошлого этой территории. Мы должны достойно почтить героев украинской нации, погибающих за свободу и независимость нашего государства, сохранить память о них и передать следующим поколениям украинцев. Чтобы эта трагедия нашего народа и героическое сопротивление никогда не были забыты", – написал в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/6159845517416332

Контекст:

Заповедник "Быковнянские могилы" является мемориальным пространством и сейчас крупнейшим в Украине местом захоронений жертв советского режима, в частности сталинского Большого террора 1937–1938 годов, отметили в Институте нацпамяти. Участок, рассматриваемый для военного мемориального кладбища, имеет площадь около 90 га и расположен не в пределах, а рядом с захоронениями и мемориалом жертвам советского тоталитаризма.

Помимо этого, депутат Киевсовета, парамедик Алина Михайлова подала президенту Украины Владимиру Зеленскому петицию с предложением создать в Украине Национальный пантеон героев. Соответствующая петиция была обнародована на сайте главы государства 21 марта, к моменту публикации новости набрала 21,8 тыс. подписей (для рассмотрения президентом нужно 25 тыс. подписей). Михайлова предлагает создать этот пантеон на Аскольдовой могиле, где в марте был похоронен ее жених, Герой Украины Дмитрий Коцюбайло.

Теги: Украина, ветераны, Александр Ткаченко, Быковня, кладбище, заповедник, Министерство по делам ветеранов, Министерство культуры и информационной политики, память
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