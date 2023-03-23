Ткаченко рассказал, где могут создать Национальное военное мемориальное кладбище

"Мы дошли до того, что самый актуальный, самый непроблемный участок – близ Быковни. Для того чтобы быстрее начать строительство Национального военного мемориального кладбища – это самый короткий и оптимальный путь", – сказал он.

Преимуществом земельного участка, по словам представителей министерств, является достаточная площадь, а также то, что он находится в ведении Министерства культуры и информационной политики, что позволит избежать части бюрократических процедур и ускорить процесс создания кладбища, отметила пресс-служба Института национальной памяти.

"Концепция создания в пределах Быковнянского леса и участка Дарницкого лесничества мемориала погибшим от агрессии России, которая является продолжателем репрессионно-имперских традиций советской власти, является логическим продолжением исторического прошлого этой территории. Мы должны достойно почтить героев украинской нации, погибающих за свободу и независимость нашего государства, сохранить память о них и передать следующим поколениям украинцев. Чтобы эта трагедия нашего народа и героическое сопротивление никогда не были забыты", – написал в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.