Ткаченко рассказал, где могут создать Национальное военное мемориальное кладбище

"Мы дошли до того, что самый актуальный, самый непроблемный участок – близ Быковни. Для того чтобы быстрее начать строительство Национального военного мемориального кладбища – это самый короткий и оптимальный путь", – сказал он.
Преимуществом земельного участка, по словам представителей министерств, является достаточная площадь, а также то, что он находится в ведении Министерства культуры и информационной политики, что позволит избежать части бюрократических процедур и ускорить процесс создания кладбища, отметила пресс-служба Института национальной памяти.
"Концепция создания в пределах Быковнянского леса и участка Дарницкого лесничества мемориала погибшим от агрессии России, которая является продолжателем репрессионно-имперских традиций советской власти, является логическим продолжением исторического прошлого этой территории. Мы должны достойно почтить героев украинской нации, погибающих за свободу и независимость нашего государства, сохранить память о них и передать следующим поколениям украинцев. Чтобы эта трагедия нашего народа и героическое сопротивление никогда не были забыты", – написал в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Заповедник "Быковнянские могилы" является мемориальным пространством и сейчас крупнейшим в Украине местом захоронений жертв советского режима, в частности сталинского Большого террора 1937–1938 годов, отметили в Институте нацпамяти. Участок, рассматриваемый для военного мемориального кладбища, имеет площадь около 90 га и расположен не в пределах, а рядом с захоронениями и мемориалом жертвам советского тоталитаризма.
Помимо этого, депутат Киевсовета, парамедик Алина Михайлова подала президенту Украины Владимиру Зеленскому петицию с предложением создать в Украине Национальный пантеон героев. Соответствующая петиция была обнародована на сайте главы государства 21 марта, к моменту публикации новости набрала 21,8 тыс. подписей (для рассмотрения президентом нужно 25 тыс. подписей). Михайлова предлагает создать этот пантеон на Аскольдовой могиле, где в марте был похоронен ее жених, Герой Украины Дмитрий Коцюбайло.