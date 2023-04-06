В Киевсовете предлагают национализировать помещение посольства России

Об этом 6 апреля сообщается на сайте партии "Слуга народа".

Отмечается, что Киевский горсовет может изъять у посольства России земельный участок, расположенный по адресу Воздухофлотский проспект, 27 в Соломенском районе столицы.

"Наша фракция инициировала расторжение договора аренды земли, предоставленной посольству России, и будет инициировать национализацию помещения посольства России", – отметила депутат от "Слуга народа" в горсовете Лилия Пашинна.

По ее словам, такое решение обусловлено заявлением МИД Украины о расторжении дипотношений с РФ, а также полномасштабным нападением России на Украину.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.