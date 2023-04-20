ГОРДОН
 
 
КИЕВ

"Начинаем новый этап сотрудничества". Кличко подписал меморандум между АГУ и Конгрессом местных властей Совета Европы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кличко поблагодарил Конгресс за успешное сотрудничество с Ассоциацией городов Украины
Кличко поблагодарил Конгресс за успешное сотрудничество с Ассоциацией городов Украины
Фото: auc.org.ua

В Киевской мэрии прошла церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Ассоциацией городов Украины и Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы. Документ подписали глава Ассоциации городов Украины (АГУ), мэр Киева Виталий Кличко и генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Матье Мори. На церемонии также присутствовал президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Линдерт Вербеек. Об этом сообщает сайт АГУ.

"Во время войны местное самоуправление в Украине доказало, что даже в этих сложных условиях решает все вопросы жизнедеятельности общин, обеспечивает предоставление наиболее необходимых услуг людям. Благодаря децентрализации мы неоднократно убеждались в возможности общин брать на себя ответственность и принимать непростые решения, быстро реагировать на внутренние и внешние вызовы. Война еще больше подчеркнула роль местного самоуправления в стойкости страны. Мы должны совместно с Конгрессом искать и быстро принимать новые решения, которые помогают местному самоуправлению", – заявил Кличко.

Он поблагодарил Конгресс за успешное сотрудничество с Ассоциацией городов Украины на протяжении последних лет и попросил поддержки в вопросе увольнения мэров на всех международных площадках. А также подчеркнул важность продолжения реформы децентрализации и отметил, что в случае сохранения дееспособности муниципальной власти введение военных администраций в населенных пунктах недопустимо.

"Основными приоритетами нашего сотрудничества являются укрепление местного самоуправления, сохранение достижений децентрализационной реформы и ее продолжение. Наша принципиальная позиция – обеспечение непрерывной работы органов местного самоуправления и быстрое восстановление муниципальных властей на деоккупированных территориях", – отметил Кличко.

Вербеек в своем выступлении подчеркнул, что Конгресс местных и региональных властей Совета Европы и дальше будет оказывать безусловную поддержку Украине.

"Подписание третьего меморандума о взаимопонимании между нашими двумя институциями – доказательство того, что это единство имеет твердую долгосрочную перспективу в соответствии с общими целями и европейскими ценностями, которые мы разделяем, и еще больше усилит нашу решимость действовать как единое целое, объединившись за Украину и с Украиной, с вами, вашим народом, с демократией", – сказал он.

Теги: Виталий Кличко, Украина, самоуправление, децентрализация, Ассоциация городов Украины, Конгресс местных и региональных властей
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Из этих трех продуктов получится "очень ароматный салат с оригинальным вкусом". Простой рецепт от Клопотенко
Из этих трех продуктов получится "очень ароматный салат с оригинальным вкусом". Простой рецепт от Клопотенко
Галина ГРИШИНА
Секрет приготовления сочной и ароматной курицы в духовке
Секрет приготовления сочной и ароматной курицы в духовке
Каменских после жалобы на то, что набрала вес, показала фигуру со всех сторон
Каменских после жалобы на то, что набрала вес, показала фигуру со всех сторон
Какие юбки актуальны весной 2023 года. Стилист назвала самые трендовые модели
Какие юбки актуальны весной 2023 года. Стилист назвала самые трендовые модели
Женщина, которая была в 13 лет изнасилована Полански, дала интервью его жене
Женщина, которая была в 13 лет изнасилована Полански, дала интервью его жене
Галина ГРИШИНА
Увеличившая грудь Тринчер снялась в декольтированном купальнике с высокими вырезами на бедрах. Фото
Увеличившая грудь Тринчер снялась в декольтированном купальнике с высокими вырезами на бедрах. Фото
Виктор Павлик о почти двухлетнем сыне: Он пока еще не разговаривает. Мы знаем, что слышит и понимает, но не реагирует
Виктор Павлик о почти двухлетнем сыне: Он пока еще не разговаривает. Мы знаем, что слышит и понимает, но не реагирует
Галина ГРИШИНА
Как сделать инкрустацию на ногтях. Пошаговая инструкция для новичков
Как сделать инкрустацию на ногтях. Пошаговая инструкция для новичков
Как выглядят вкусные каперсы. Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке в магазине
Как выглядят вкусные каперсы. Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке в магазине
Галина ГРИШИНА
Как получить сладкие плоды томатов. Названы эффективные удобрения
Как получить сладкие плоды томатов. Названы эффективные удобрения
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление
Галина ГРИШИНА
Звезда "Поймать Кайдаша" Цимбалюк показал объятия своей новой избранницы в центре Киева. Она отреагировала
Звезда "Поймать Кайдаша" Цимбалюк показал объятия своей новой избранницы в центре Киева. Она отреагировала
"Сразу решила, что это мой человек". Новая избранница Остапчука рассказала, как начинался их роман
"Сразу решила, что это мой человек". Новая избранница Остапчука рассказала, как начинался их роман
Галина ГРИШИНА
Сырники без творога. Рецепт из трех основных ингредиентов
Сырники без творога. Рецепт из трех основных ингредиентов
Черный абрикос. Садоводы рассказали о главных преимуществах сорта, который дает темно-фиолетовые плоды с оранжевой мякотью
Черный абрикос. Садоводы рассказали о главных преимуществах сорта, который дает темно-фиолетовые плоды с оранжевой мякотью
Галина ГРИШИНА
55-летнего путиниста Киркорова высмеяли после появления на публике в полупрозрачном комбинезоне с выпуклыми ягодицами. Видео
55-летнего путиниста Киркорова высмеяли после появления на публике в полупрозрачном комбинезоне с выпуклыми ягодицами. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (110167)
2
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (85191)
3
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (77241)
4
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии (75255)
5
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (75018)
6
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (60854)
7
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь (51675)
8
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление (49470)
 
 
 
 