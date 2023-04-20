"Начинаем новый этап сотрудничества". Кличко подписал меморандум между АГУ и Конгрессом местных властей Совета Европы

"Во время войны местное самоуправление в Украине доказало, что даже в этих сложных условиях решает все вопросы жизнедеятельности общин, обеспечивает предоставление наиболее необходимых услуг людям. Благодаря децентрализации мы неоднократно убеждались в возможности общин брать на себя ответственность и принимать непростые решения, быстро реагировать на внутренние и внешние вызовы. Война еще больше подчеркнула роль местного самоуправления в стойкости страны. Мы должны совместно с Конгрессом искать и быстро принимать новые решения, которые помогают местному самоуправлению", – заявил Кличко.

Он поблагодарил Конгресс за успешное сотрудничество с Ассоциацией городов Украины на протяжении последних лет и попросил поддержки в вопросе увольнения мэров на всех международных площадках. А также подчеркнул важность продолжения реформы децентрализации и отметил, что в случае сохранения дееспособности муниципальной власти введение военных администраций в населенных пунктах недопустимо.

"Основными приоритетами нашего сотрудничества являются укрепление местного самоуправления, сохранение достижений децентрализационной реформы и ее продолжение. Наша принципиальная позиция – обеспечение непрерывной работы органов местного самоуправления и быстрое восстановление муниципальных властей на деоккупированных территориях", – отметил Кличко.

Вербеек в своем выступлении подчеркнул, что Конгресс местных и региональных властей Совета Европы и дальше будет оказывать безусловную поддержку Украине.

"Подписание третьего меморандума о взаимопонимании между нашими двумя институциями – доказательство того, что это единство имеет твердую долгосрочную перспективу в соответствии с общими целями и европейскими ценностями, которые мы разделяем, и еще больше усилит нашу решимость действовать как единое целое, объединившись за Украину и с Украиной, с вами, вашим народом, с демократией", – сказал он.