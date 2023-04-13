Скоро на маршруты выйдут еще четыре современных автобуса, которые получил Киев от Германии – Кличко

"Эти автобусы – современные, с низким полом, с системами видеонаблюдения и Wi-Fi в салоне – нам передали транспортные предприятия Гамбурга и Галле. Три из них – это те, о которых я договорился во время своего недавнего визита в Гамбург. Еще один автобус прибыл из немецкого города Галле. В ближайшее время – после соответствующей регистрации, этот пассажирский транспорт выйдет на маршруты столицы", – сказал Кличко.

Мэр Киева поблагодарил немецких партнеров за необходимую для столицы помощь и отметил, что Киев и в дальнейшем нуждается в увеличении подвижного состава городского транспорта и спецтранспорта для коммунальных служб.

Всего с начала полномасштабной войны Киев привлек в качестве помощи от иностранных партнеров 40 современных скорых, 40 пожарных автомобилей и 76 городских автобусов, отметили в пресс-службе.