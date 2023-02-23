"Нет оснований и вредно для восстановления города". Ассоциация городов Украины просит ВР не передавать военной администрации полномочия горсовета Чернигова

"Черниговский городской совет и его исполнительные органы достойно проходят испытание войной, о чем свидетельствует почетная награда "Город-герой Украины", присвоенная Чернигову указом президента. Ассоциация городов Украины призывает вас при рассмотрении проекта постановления о передаче Черниговской городской военной администрации полномочий Черниговского городского совета высказаться против, чем защитить демократию, местное самоуправление Чернигова и Украины", – отмечается в обращении АГУ.
В Ассоциации городов подчеркивают, что для лишения полномочий городского совета Чернигова нет оснований.
"Передача полномочий органов местного самоуправления военной администрации – это исключительный шаг, который может быть обусловлен необходимостью обеспечения публичного управления на соответствующей территории. В городе Чернигов такие исключительные обстоятельства отсутствуют. Поэтому созданная военная администрация должна заниматься только реализацией мер военного положения. Принятие Верховной Радой Украины постановления о передаче полномочий местного самоуправления города Чернигова военной администрации населенного пункта не имеет юридических оснований, вредно для восстановления города и может стать опасным прецедентом сворачивания демократии", – говорится в обращении АГУ.
Также в Ассоциации городов Украины предупреждают, что передача полномочий местного самоуправления военной администрации остановит восстановление Чернигова.
"Черниговский городской совет и его исполнительные органы прилагают большие усилия для поиска финансовых, материальных и инвестиционных ресурсов для восстановления города среди международных партнеров. Как свидетельствует практика, военные администрации не рассматриваются международными партнерами стороной в восстановлении общин, следовательно, соответствующие ресурсные возможности на восстановление могут быть утрачены", – отмечают в АГУ.
Согласно опросу группы "Рейтинг", 63% жителей Чернигова не поддерживают создание в городе военной администрации и прекращение полномочий городского головы и городского совета во время действия военного положения в Украине. Опрос проводился в декабре 2022 года.
Петиция к президенту с призывом не вводить в Чернигове военную администрацию набрала за короткий срок необходимые 25 тысяч голосов.
7 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военной адинистрации в Чернигове, 9 февраля Черниговский городской совет на заседании назначил секретаря горсовета Александра Ломако исполняющим обязанности городского головы.
Чернигов остался без мэра после того, как суд во Львове постановил, что мэр Чернигова Владислава Атрошенко действовал в условиях конфликта интересов, когда в начале полномасштабного вторжения России отправил свою жену за границе на служебном автомобиле. На Атрошенко наложили штрафы в размере 6800 и 3400 грн, а также на год лишили права занимать должность мэра Чернигова.
Атрошенко обжаловал решение. 1 февраля Львовский апелляционный суд отменил штраф мэру Чернигова, но оставил в силе запрет занимать должность городского головы.
17 февраля Зеленский подписал распоряжение о назначении начальником Черниговской городской военной администрации Черниговского района Дмитрия Брижинского.