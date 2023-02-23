"Нет оснований и вредно для восстановления города". Ассоциация городов Украины просит ВР не передавать военной администрации полномочия горсовета Чернигова

"Черниговский городской совет и его исполнительные органы достойно проходят испытание войной, о чем свидетельствует почетная награда "Город-герой Украины", присвоенная Чернигову указом президента. Ассоциация городов Украины призывает вас при рассмотрении проекта постановления о передаче Черниговской городской военной администрации полномочий Черниговского городского совета высказаться против, чем защитить демократию, местное самоуправление Чернигова и Украины", – отмечается в обращении АГУ.

В Ассоциации городов подчеркивают, что для лишения полномочий городского совета Чернигова нет оснований.

"Передача полномочий органов местного самоуправления военной администрации – это исключительный шаг, который может быть обусловлен необходимостью обеспечения публичного управления на соответствующей территории. В городе Чернигов такие исключительные обстоятельства отсутствуют. Поэтому созданная военная администрация должна заниматься только реализацией мер военного положения. Принятие Верховной Радой Украины постановления о передаче полномочий местного самоуправления города Чернигова военной администрации населенного пункта не имеет юридических оснований, вредно для восстановления города и может стать опасным прецедентом сворачивания демократии", – говорится в обращении АГУ.

Также в Ассоциации городов Украины предупреждают, что передача полномочий местного самоуправления военной администрации остановит восстановление Чернигова.

"Черниговский городской совет и его исполнительные органы прилагают большие усилия для поиска финансовых, материальных и инвестиционных ресурсов для восстановления города среди международных партнеров. Как свидетельствует практика, военные администрации не рассматриваются международными партнерами стороной в восстановлении общин, следовательно, соответствующие ресурсные возможности на восстановление могут быть утрачены", – отмечают в АГУ.

Согласно опросу группы "Рейтинг", 63% жителей Чернигова не поддерживают создание в городе военной администрации и прекращение полномочий городского головы и городского совета во время действия военного положения в Украине. Опрос проводился в декабре 2022 года.

Петиция к президенту с призывом не вводить в Чернигове военную администрацию набрала за короткий срок необходимые 25 тысяч голосов.