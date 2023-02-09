В Чернигове назначили исполняющего обязанности городского головы

"Я, как и подавляющее большинство черниговцев, и все депутаты городского совета, был поражен решением Яворовского и Львовского апелляционного судов. Они нашего городского голову лишили полномочий. Считаю это решение несправедливым относительно Чернигова и черниговцев. Хочу сказать, что невзирая на это, наша команда должна работать еще более ответственно и преданно. Курс города не изменится. Стабильное развитие Чернигова будет продолжаться и в дальнейшем", – сообщил Ломако.

Как отмечает "Чесно", Ломако в 2015 году стал заместителем тогдашнего городского головы Чернигова Владислава Атрошенко по вопросам стратегического развития города.

В 2020 году он был избран в Черниговский городской совет от партии Атрошенко "Родной дом", а в 2021 году возглавил черниговское областное отделение партии "УДАР" киевского мэра Виталия Кличко.