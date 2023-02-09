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В Чернигове назначили исполняющего обязанности городского головы

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И.о. мэра Чернигова стал Александр Ломако
И.о. мэра Чернигова стал Александр Ломако
Фото: chernigiv-rada.gov.ua

Черниговский городской совет на заседании 9 февраля назначил исполняющего обязанности городского головы. Им стал секретарь горсовета Александр Ломако. Об этом пишет пресс-служба Черниговского горсовета.

"Я, как и подавляющее большинство черниговцев, и все депутаты городского совета, был поражен решением Яворовского и Львовского апелляционного судов. Они нашего городского голову лишили полномочий. Считаю это решение несправедливым относительно Чернигова и черниговцев. Хочу сказать, что невзирая на это, наша команда должна работать еще более ответственно и преданно. Курс города не изменится. Стабильное развитие Чернигова будет продолжаться и в дальнейшем", – сообщил Ломако.

Как отмечает "Чесно", Ломако в 2015 году стал заместителем тогдашнего городского головы Чернигова Владислава Атрошенко по вопросам стратегического развития города.

В 2020 году он был избран в Черниговский городской совет от партии Атрошенко "Родной дом", а в 2021 году возглавил черниговское областное отделение партии "УДАР" киевского мэра Виталия Кличко.

Контекст:

Чернигов остался без мэра после скандала с выездом супруги Атрошенко за границу на служебном автомобиле. По данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, она пользовалась им за границей три месяца и за это время за лизинг автомобиля из бюджета города было выделено 200 тыс. грн. Из-за этого 15 сентября 2022 года Атрошенко вручили админпротокол о коррупции и конфликте интересов.

7 декабря 2022 года суд во Львове подтвердил, что Атрошенко действовал в условиях конфликта интересов и признал его виновным. На мэра наложили штрафы в размере 6800 и 3400 грн, а также на год лишили права занимать должность мэра Чернигова.

Атрошенко обжаловал решение. 1 февраля Львовский апелляционный суд отменил мэру Чернигова штраф, но оставил в силе запрет занимать должность городского головы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Чернигов, Владислав Атрошенко, Александр Ломако
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