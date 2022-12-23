"Киевляне вам очень благодарны". Кличко посетил Чернигов и поблагодарил общину и мэра Атрошенко, что защитили столицу

Виталий Кличко: Будем заниматься политикой, честной конкуренцией после победы. Сейчас не должно быть политики Фото: Владислав Атрошенко / Facebook

"Хочу поблагодарить черниговцев, которые защищали свой родной город, а также защищали столицу. Мы вам очень благодарны. За вашу позицию, за ваш патриотизм, за вашу стойкость. Мы ценим и никогда не забудем то, что вы делаете. Можете всегда рассчитывать на город Киев, на киевлян, которые бок о бок вместе с вами", – заявил Кличко.

Он заверил, что Киев будет помогать в восстановлении пострадавшего от российских обстрелов Чернигова.

"Чернигов по качеству жизни в предвоенное время был примером для многих городов нашей страны, а также для Киева. И сейчас больно смотреть на разрушенные дома, разрушенную инфраструктуру. Но убежден, что мы все восстановим. Совместными усилиями, помогая друг другу", – отметил мэр столицы.

Он обратился к власти с призывом заниматься политикой после победы и поблагодарил мэра Чернигова за принципиальную позицию.

"Будем заниматься политикой, честной конкуренцией после победы. Сейчас не должно быть политики. Не должно быть политических флагов. На сегодняшний день у нас один-единственный флаг, вокруг которого мы должны все объединиться. Флаг Украины. Желто-синий. Хотел бы еще раз поблагодарить Владислава Анатольевича за вашу позицию. Вас отметил и президент наградой за ваше мужество в те моменты, когда в Чернигове было очень сложно, и за то, как вы продолжаете защищать интересы черниговцев. Могу вас заверить: Киев, Киевская община всегда рядом. И наш успех, успех каждого из городов Украины – это лучший ответ и нашим друзьям, и нашим врагам", – подчеркнул Кличко.

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко в своем Facebook поблагодарил Кличко за помощь в восстановлении Чернигова.

"Я благодарен за то внимание и уважение, которые искренние. И которые абсолютно подтверждают то, что в нашей многовековой истории там, где Киев и Чернигов были рядом, там, где была поддержка друг друга, там всегда была победа", – подчеркнул Атрошенко.