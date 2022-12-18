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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ три раза откладывали полномасштабное вторжение в Украину, давлению поддался Герасимов – ГУР Минобороны

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Планы вторжения, по данным ГУР, Путин обсуждал с Герасимовым (на фото) и Шойгу
Планы вторжения, по данным ГУР, Путин обсуждал с Герасимовым (на фото) и Шойгу
Фото: wikipedia.org

Руководство России три раза откладывало планируемое полномасштабное вторжение в Украину. Об этом представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил немецкому изданию Bild в интервью, которое было опубликовано 18 декабря.

По его словам, последний раз атаку отложили в середине февраля (полномасштабное вторжение началось 24 февраля).

Скибицкий утверждает, что на масштабном нападении на Украину настаивала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, которая "вложила огромные ресурсы" и подталкивала к атаке на Украину начальника Генштаба российских вооруженных сил Валерия Герасимова.

Планы вторгнуться в Украину, по данным ГУР, президент России Владимир Путин обсуждал с Герасимовым и министром обороны России Сергеем Шойгу, и в какой-то момент "Герасимов поддался давлению и одобрил операцию".

Представитель украинской военной разведки подчеркнул, что наличие у вторгшихся оккупантов горючего, боеприпасов и продовольствия только на трое суток свидетельствует, что враг "сильно просчитался", а все его первоначальные цели были провалены.

В частности, оккупанты не смогли окружить Киев и захватить Сумы, Чернигов и Харьков, объяснил Скибицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на востоке и на юге. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, написало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает".

Потери российских оккупантов с 24 февраля по 18 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 98 280 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, война, Кремль, разведка, вторжение, война России против Украины, минобороны РФ, Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны Украины
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