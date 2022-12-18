В РФ три раза откладывали полномасштабное вторжение в Украину, давлению поддался Герасимов – ГУР Минобороны

Планы вторжения, по данным ГУР, Путин обсуждал с Герасимовым (на фото) и Шойгу Фото: wikipedia.org

По его словам, последний раз атаку отложили в середине февраля (полномасштабное вторжение началось 24 февраля).

Скибицкий утверждает, что на масштабном нападении на Украину настаивала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, которая "вложила огромные ресурсы" и подталкивала к атаке на Украину начальника Генштаба российских вооруженных сил Валерия Герасимова.

Планы вторгнуться в Украину, по данным ГУР, президент России Владимир Путин обсуждал с Герасимовым и министром обороны России Сергеем Шойгу, и в какой-то момент "Герасимов поддался давлению и одобрил операцию".

Представитель украинской военной разведки подчеркнул, что наличие у вторгшихся оккупантов горючего, боеприпасов и продовольствия только на трое суток свидетельствует, что враг "сильно просчитался", а все его первоначальные цели были провалены.

В частности, оккупанты не смогли окружить Киев и захватить Сумы, Чернигов и Харьков, объяснил Скибицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)