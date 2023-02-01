Львовский апелляционный суд отменил мэру Чернигова штраф, но оставил в силе запрет занимать должность городского головы

Первое рассмотрение апелляции проходило 27 января 2023 года, на него приехало около 30 мэров больших и маленьких городов, чтобы поддержать Атрошенко в суде. По просьбе защиты окончательное рассмотрение было перенесено на 1 февраля.

Сегодня в зале заседаний присутствовали городские головы Киева и Львова, народные депутаты и депутаты местных советов. Судья Львовского суда удовлетворил апелляционную жалобу частично.

"Суд отменил наложение штрафа в размере 3400 грн, однако запрет занимать должность городского головы остался в силе", – пишет LB.ua.

Атрошенко после заседания заявил, что такая атака на местное самоуправление будет иметь международный резонанс.

"Это решение не против Атрошенко, а против Украины, против местного самоуправления. Она является маркером для наших европейских партнеров”, – цитирует его пресс-служба горсовета.

Мэр Львова Андрей Садовый написал в Telegram, что коллеги Атрошенко обратятся в европейские судебные инстанции.

"Местное самоуправление является основой демократических ценностей Европейского союза. И мы не позволим их разрушать. Мы вместе с Ассоциацией городов Украины будем искать справедливость в европейских судах", – сказал он.



