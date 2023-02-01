Львовский апелляционный суд отменил мэру Чернигова штраф, но оставил в силе запрет занимать должность городского головы

Первое рассмотрение апелляции проходило 27 января 2023 года, на него приехало около 30 мэров больших и маленьких городов, чтобы поддержать Атрошенко в суде. По просьбе защиты окончательное рассмотрение было перенесено на 1 февраля.
Сегодня в зале заседаний присутствовали городские головы Киева и Львова, народные депутаты и депутаты местных советов. Судья Львовского суда удовлетворил апелляционную жалобу частично.
"Суд отменил наложение штрафа в размере 3400 грн, однако запрет занимать должность городского головы остался в силе", – пишет LB.ua.
Атрошенко после заседания заявил, что такая атака на местное самоуправление будет иметь международный резонанс.
"Это решение не против Атрошенко, а против Украины, против местного самоуправления. Она является маркером для наших европейских партнеров”, – цитирует его пресс-служба горсовета.
Мэр Львова Андрей Садовый написал в Telegram, что коллеги Атрошенко обратятся в европейские судебные инстанции.
"Местное самоуправление является основой демократических ценностей Европейского союза. И мы не позволим их разрушать. Мы вместе с Ассоциацией городов Украины будем искать справедливость в европейских судах", – сказал он.
Представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции вручили Атрошенко админпротокол 15 сентября 2022 года. По данным НАПК, 5 марта жена Атрошенко уехала из Украины за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry и пользовалась им за границей три месяца. За это время за лизинг автомобиля из бюджета города было выделено 200 тыс. грн.
7 декабря 2022 года суд первой инстанции решил, что Атрошенко действовал в условиях конфликта интересов и признал виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 и 2 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. На мэра наложили штрафы в размере 6800 и 3400 грн, а также на год лишили права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления.
В тот же день Государственное бюро расследований сообщило, что суд во Львове на год лишил Атрошенко права занимать должность мэра Чернигова.
Атрошенко обвинил в своем отстранении подчиненных президента, заявив, что не уйдет с должности мэра Чернигова и подаст апелляцию на решение суда.
Движение "Чесно", Ассоциация городов Украины, Комитет избирателей Украины, партнер юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" назвали это политическим давлением на мэров и наступлением на местное самоуправление.
Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", 83% черниговцев удовлетворены работой Атрошенко.