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Львовский апелляционный суд отменил мэру Чернигова штраф, но оставил в силе запрет занимать должность городского головы

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Апелляционная жалоба Атрошенко была удовлетворена частично
Апелляционная жалоба Атрошенко была удовлетворена частично
Фото: Пресслужба Чернігівської міської ради / Telegram

Львовский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу на решение Яворивского районного суда по делу мэра Чернигова Владислава Атрошенко. Об этом 1 февраля сообщило LB.ua.

Первое рассмотрение апелляции проходило 27 января 2023 года, на него приехало около 30 мэров больших и маленьких городов, чтобы поддержать Атрошенко в суде. По просьбе защиты окончательное рассмотрение было перенесено на 1 февраля.

Сегодня в зале заседаний присутствовали городские головы Киева и Львова, народные депутаты и депутаты местных советов. Судья Львовского суда удовлетворил апелляционную жалобу частично.

"Суд отменил наложение штрафа в размере 3400 грн, однако запрет занимать должность городского головы остался в силе", – пишет LB.ua.

Атрошенко после заседания заявил, что такая атака на местное самоуправление будет иметь международный резонанс.

"Это решение не против Атрошенко, а против Украины, против местного самоуправления. Она является маркером для наших европейских партнеров”, – цитирует его пресс-служба горсовета.

Мэр Львова Андрей Садовый написал в Telegram, что коллеги Атрошенко обратятся в европейские судебные инстанции.

"Местное самоуправление является основой демократических ценностей Европейского союза. И мы не позволим их разрушать. Мы вместе с Ассоциацией городов Украины будем искать справедливость в европейских судах", – сказал он.


Контекст:

Представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции вручили Атрошенко админпротокол 15 сентября 2022 года. По данным НАПК, 5 марта жена Атрошенко уехала из Украины за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry и пользовалась им за границей три месяца. За это время за лизинг автомобиля из бюджета города было выделено 200 тыс. грн.

7 декабря 2022 года суд первой инстанции решил, что Атрошенко действовал в условиях конфликта интересов и признал виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 и 2 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. На мэра наложили штрафы в размере 6800 и 3400 грн, а также на год лишили права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления.

В тот же день Государственное бюро расследований сообщило, что суд во Львове на год лишил Атрошенко права занимать должность мэра Чернигова

Атрошенко обвинил в своем отстранении подчиненных президента, заявив, что не уйдет с должности мэра Чернигова и подаст апелляцию на решение суда.

Движение "Чесно", Ассоциация городов Украины, Комитет избирателей Украины, партнер юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" назвали это политическим давлением на мэров и наступлением на местное самоуправление.

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", 83% черниговцев удовлетворены работой Атрошенко.

Теги: Львов, Чернигов, штраф, Андрей Садовый, запрет, Владислав Атрошенко, апелляционный суд
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