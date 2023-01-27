Заседание апелляционного суда по делу мэра Чернигова перенесли на 1 февраля. Чтобы его поддержать, во Львов приехало около 30 мэров

Причиной объявленного перерыва стало то, что свидетель стороны защиты попросил время для консультации со своим адвокатом и для предоставления ему защиты.
"1 февраля будет возобновлено рассмотрение апелляции Владислава Атрошенко относительно решения Яворивского суда об отстранении его от должности городского головы сроком на один год", – говорится в сообщении.
Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что сегодня в город приехало около 30 мэров больших и маленьких городов, чтобы поддержать Атрошенко в суде.
7 декабря Государственное бюро расследований сообщило, что суд во Львове на год лишил Атрошенко права занимать должность мэра Чернигова. ГБР объяснило, что речь идет о том, что в течение трех месяцев жена Атрошенко "использовала транспорт не по целевому назначению в то время, когда бюджет Чернигова платил лизинговые платежи за этот же автомобиль".
Представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции вручили Атрошенко админпротокол 15 сентября. По данным НАПК, 5 марта жена Атрошенко уехала из Украины за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry и пользовалась им за границей три месяца. За это время за лизинг автомобиля из бюджета города было выделено 200 тыс. грн.
Атрошенко обвинил в своем отстранении подчиненных президента, заявив, что не уйдет с должности мэра Чернигова и подаст апелляцию на решение суда.
Движение "Чесно", Ассоциация городов Украины, Комитет избирателей Украины, партнер юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" назвали это политическим давлением на мэров и наступлением на местное самоуправление.
Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", 83% черниговцев удовлетворены работой Атрошенко.