Заседание апелляционного суда по делу мэра Чернигова перенесли на 1 февраля. Чтобы его поддержать, во Львов приехало около 30 мэров

Яворивский суд Львова на один год запретил Атрошенко занимать должность мэра Чернигова Фото: Пресслужба Чернігівської міської ради / Facebook

Причиной объявленного перерыва стало то, что свидетель стороны защиты попросил время для консультации со своим адвокатом и для предоставления ему защиты.

"1 февраля будет возобновлено рассмотрение апелляции Владислава Атрошенко относительно решения Яворивского суда об отстранении его от должности городского головы сроком на один год", – говорится в сообщении.

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что сегодня в город приехало около 30 мэров больших и маленьких городов, чтобы поддержать Атрошенко в суде.