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ПОЛИТИКА

Заседание апелляционного суда по делу мэра Чернигова перенесли на 1 февраля. Чтобы его поддержать, во Львов приехало около 30 мэров

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Яворивский суд Львова на один год запретил Атрошенко занимать должность мэра Чернигова
Яворивский суд Львова на один год запретил Атрошенко занимать должность мэра Чернигова
Фото: Пресслужба Чернігівської міської ради / Facebook

Львовский апелляционный суд перенес на 1 февраля заседание по делу об отстранении мэра Чернигова Владислава Атрошенко от должности. Об этом 27 января в Telegram сообщила пресс-служба Черниговского городского совета.

Причиной объявленного перерыва стало то, что свидетель стороны защиты попросил время для консультации со своим адвокатом и для предоставления ему защиты.

"1 февраля будет возобновлено рассмотрение апелляции Владислава Атрошенко относительно решения Яворивского суда об отстранении его от должности городского головы сроком на один год", – говорится в сообщении.

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что сегодня в город приехало около 30 мэров больших и маленьких городов, чтобы поддержать Атрошенко в суде.

Контекст:

7 декабря Государственное бюро расследований сообщило, что суд во Львове на год лишил Атрошенко права занимать должность мэра Чернигова. ГБР объяснило, что речь идет о том, что в течение трех месяцев жена Атрошенко "использовала транспорт не по целевому назначению в то время, когда бюджет Чернигова платил лизинговые платежи за этот же автомобиль".

Представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции вручили Атрошенко админпротокол 15 сентября. По данным НАПК, 5 марта жена Атрошенко уехала из Украины за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry и пользовалась им за границей три месяца. За это время за лизинг автомобиля из бюджета города было выделено 200 тыс. грн.

Атрошенко обвинил в своем отстранении подчиненных президента, заявив, что не уйдет с должности мэра Чернигова и подаст апелляцию на решение суда.

Движение "Чесно", Ассоциация городов Украины, Комитет избирателей Украины, партнер юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" назвали это политическим давлением на мэров и наступлением на местное самоуправление.

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", 83% черниговцев удовлетворены работой Атрошенко.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Чернигов, Андрей Садовый, Владислав Атрошенко, апелляция, апелляционный суд, суд, мэр
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