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ПОЛИТИКА

"Несамостоятельное решение и неопытный судья Матвиив". Экс-нардеп прокомментировал приговор по делу мэра Чернигова

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Александр Черненко: Знаменитый Киреев также хорошо выполнял политические указания, но от побега в Россию его это не спасло. Награда всегда обретает героя
Александр Черненко: Знаменитый Киреев также хорошо выполнял политические указания, но от побега в Россию его это не спасло. Награда всегда обретает героя
Фото: Олег Федонюк / Facebook

Решение об отстранении от должности мэра Чернигова Владислава Атрошенко слишком противоречиво и не самостоятельно, его принял судья Игорь Матвиив, который не имел опыта и был назначен президентом Владимиром Зеленским год назад, заявил в своем Facebook экс-нардеп Александр Черненко. Он считает, что из-за этого решения он встал в один ряд с судьей по делу Юлии Тимошенко Родионом Киреевым и судьей-"колядником" Игорем Зварычем.

Черненко считает, что ни Революция достоинства, ни судебная реформа, ни война не могут остановить конвейер противоречивых судебных решений и некритически их выносящих судей.

"Знакомьтесь – судья Яворивского районного суда Львовской области Игорь Матвиив, который принял очень противоречивое (это мягко говоря) решение об отстранении от должности мэра Чернигова Атрошенко. Матвиив "именем Украины" принял решение о штрафе и добавил немного от себя: отстранить избранного мэра на год от должности!" – отметил он.

Эксперт добавил, что приговор по делу мэра Атрошенко – это опасный прецедент, который может иметь тяжелые последствия для развития местного самоуправления в Украине. И есть основания полагать, что судья принял не самостоятельное решение.

"Этот неопытный судья, назначенный президентом Зеленским, принял присягу ровно год назад. Есть предположение, что подобно Родиону Кирееву Игорю Матвиеву поручили это дело исключительно за навыки литературного чтения написанных решений. Ничего не изменилось в судебной системе. К Кирееву и "коляднику" Зварычу добавился еще один "судья года" Матвиив, – пишет экс-нардеп. – Знаменитый Киреев также хорошо выполнял политические указания, но от побега в Россию его это не спасло. Награда всегда обретает героя".

https://www.facebook.com/profichok/posts/pfbid028enjUGb6iCmnEDeB3GdKGCr2mm66pj5AtTcRu7g6au8G9ArF3ZXr1yXsAYEygjJPl

Контекст:

7 декабря Государственное бюро расследований сообщило, что суд во Львове на год лишил Атрошенко права занимать должность мэра Чернигова. ГБР объяснило, что речь идет о том, что в течение трех месяцев жена Атрошенко "использовала транспорт не по целевому назначению в то время, когда бюджет Чернигова платил лизинговые платежи за этот же автомобиль".

Представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции вручили Атрошенко админпротокол 15 сентября. По данным НАПК, 5 марта жена Атрошенко уехала из Украины за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry и пользовалась им за границей три месяца. За это время за лизинг автомобиля из бюджета города было выделено 200 тыс. грн.

Атрошенко обвинил в своем отстранении подчиненных президента, заявив, что не уйдет с должности мэра Чернигова и подаст апелляцию на решение суда.

Движение "Чесно", Ассоциация городов Украины, Комитет избирателей Украины, партнер юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" назвали это политическим давлением на мэров и наступлением на местное самоуправление.

Теги: Александр Черненко, самоуправление, Владислав Атрошенко, судья, суд
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