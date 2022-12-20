"Несамостоятельное решение и неопытный судья Матвиив". Экс-нардеп прокомментировал приговор по делу мэра Чернигова

Александр Черненко: Знаменитый Киреев также хорошо выполнял политические указания, но от побега в Россию его это не спасло. Награда всегда обретает героя Фото: Олег Федонюк / Facebook

Черненко считает, что ни Революция достоинства, ни судебная реформа, ни война не могут остановить конвейер противоречивых судебных решений и некритически их выносящих судей.

"Знакомьтесь – судья Яворивского районного суда Львовской области Игорь Матвиив, который принял очень противоречивое (это мягко говоря) решение об отстранении от должности мэра Чернигова Атрошенко. Матвиив "именем Украины" принял решение о штрафе и добавил немного от себя: отстранить избранного мэра на год от должности!" – отметил он.

Эксперт добавил, что приговор по делу мэра Атрошенко – это опасный прецедент, который может иметь тяжелые последствия для развития местного самоуправления в Украине. И есть основания полагать, что судья принял не самостоятельное решение.

"Этот неопытный судья, назначенный президентом Зеленским, принял присягу ровно год назад. Есть предположение, что подобно Родиону Кирееву Игорю Матвиеву поручили это дело исключительно за навыки литературного чтения написанных решений. Ничего не изменилось в судебной системе. К Кирееву и "коляднику" Зварычу добавился еще один "судья года" Матвиив, – пишет экс-нардеп. – Знаменитый Киреев также хорошо выполнял политические указания, но от побега в Россию его это не спасло. Награда всегда обретает героя".