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"Мелочные и притянутые за уши обвинениям". Экс-мэр Чернигова Атрошенко отреагировал на свое окончательное отстранение

Атрошенко назвал свое отстранение "тревожным сигналом всем международным партнерам Украины"
Атрошенко назвал свое отстранение "тревожным сигналом всем международным партнерам Украины"
Фото: Владислав Атрошенко / Facebook

Отстраненный от должности мэр Чернигова Владислав Атрошенко в своем обращении, опубликованном 2 февраля в его Faceboo, отреагировал на решение суда апелляционной инстанции по его отстранению.

"Вчера (1 февраля) в 700 км от Чернигова львовский судья перечеркнул волю избирателей 300-тысячного города и по мелочным и недостойным, даже человеческого достоинства, притянутым за уши обвинениям, отстранил меня сроком на год от должности городского головы", – отметил он.

По словам экс-мэра, его отстранили за то, что его "жена с двумя детьми выехала за пределы города на том, что было под рукой – на служебной машине".

"Именно утром первого дня войны я занимался организацией обороны города и у меня не было времени и возможности искать другой транспорт пригодный для эвакуации семьи. Уверен, что на моем месте так сделал бы каждый мужчина и отец. Если бы подобная ситуация была во второй или десятый раз, я точно так бы поступил. И во второй, и в десятый раз", – сказал политик.

Атрошенко назвал свое отстранение "тревожным сигналом всем международным партнерам Украины".

Он добавил, что согласно действующему законодательству обязанности городского головы в его отсутствие будет исполнять секретарь городского совета Александр Ломако.

"Что касается меня – я никуда не исчезну и не буду стоять в стороне. Я полон ответственности за огромное доверие, которое выразили мне и моей команде во время выборов горожане. Вы доверили мне защищать Ваши интересы. И я буду защищать ваши интересы. Продолжу работать на Чернигов и для черниговцев", – подытожил он.

https://www.facebook.com/AtroshenkoVladislav/videos/537098588518154/

Контекст:

Представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции вручили Атрошенко админпротокол 15 сентября 2022 года. По данным НАПК, 5 марта жена Атрошенко уехала из Украины за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry и пользовалась им за границей три месяца. За это время за лизинг автомобиля из бюджета города было выделено 200 тыс. грн.

7 декабря 2022 года суд первой инстанции решил, что Атрошенко действовал в условиях конфликта интересов и признал виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 и 2 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. На мэра наложили штрафы в размере 6800 и 3400 грн, а также на год лишили права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления.

В тот же день Государственное бюро расследований сообщило, что суд во Львове на год лишил Атрошенко права занимать должность мэра Чернигова

Атрошенко обвинил в своем отстранении подчиненных президента, заявив, что не уйдет с должности мэра Чернигова и подаст апелляцию на решение суда.

Движение "Чесно", Ассоциация городов Украины, Комитет избирателей Украины, партнер юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" назвали это политическим давлением на мэров и наступлением на местное самоуправление.

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", 83% черниговцев удовлетворены работой Атрошенко.

1 февраля Львовский апелляционный суд отменил мэру Чернигова штраф, но оставил в силе запрет занимать должность городского головы.

Теги: Украина, Чернигов, Владислав Атрошенко, апелляционный суд, суд, мэр
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