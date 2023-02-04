"Мелочные и притянутые за уши обвинениям". Экс-мэр Чернигова Атрошенко отреагировал на свое окончательное отстранение

"Вчера (1 февраля) в 700 км от Чернигова львовский судья перечеркнул волю избирателей 300-тысячного города и по мелочным и недостойным, даже человеческого достоинства, притянутым за уши обвинениям, отстранил меня сроком на год от должности городского головы", – отметил он.

По словам экс-мэра, его отстранили за то, что его "жена с двумя детьми выехала за пределы города на том, что было под рукой – на служебной машине".

"Именно утром первого дня войны я занимался организацией обороны города и у меня не было времени и возможности искать другой транспорт пригодный для эвакуации семьи. Уверен, что на моем месте так сделал бы каждый мужчина и отец. Если бы подобная ситуация была во второй или десятый раз, я точно так бы поступил. И во второй, и в десятый раз", – сказал политик.

Атрошенко назвал свое отстранение "тревожным сигналом всем международным партнерам Украины".

Он добавил, что согласно действующему законодательству обязанности городского головы в его отсутствие будет исполнять секретарь городского совета Александр Ломако.

"Что касается меня – я никуда не исчезну и не буду стоять в стороне. Я полон ответственности за огромное доверие, которое выразили мне и моей команде во время выборов горожане. Вы доверили мне защищать Ваши интересы. И я буду защищать ваши интересы. Продолжу работать на Чернигов и для черниговцев", – подытожил он.